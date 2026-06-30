Российский обстрел Запорожья 30 июня: поврежден краеведческий музей

В Запорожье российская атака повредила краеведческий музей
Российские оккупанты во вторник, 30 июня, атаковали Запорожье. В частности, захватчики повредили краеведческий музей, а также соседнюю общественную зону.
Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Ксения Клещенко.
Повреждения краеведческого музея в Запорожье 30 июня
Взрывная волна повредила здание Запорожского областного краеведческого музея, а в соседнем помещении общественной организации "Доречно" выбило стекла в окнах и сорвало дверной замок.
Руководительница организации Анна отметила, что во время российской атаки находилась внутри здания, а после сильного шума спустилась вниз и услышала, как сыплется стекло.
"Когда я выходила, двери открылись сами — вырвало замок. Всё было задымлено, с другой стороны была видна вспышка. Кто-то кричал, кто-то просил огнетушитель", — говорит она.
Внутренние окна остались неповрежденными благодаря стеклопакетам и защитной бронепленке.
Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Запорожскую ОВА, 30 июня российские оккупанты нанесли удары КАБами по Запорожью, в результате чего возникли разрушения. Известно о четырех раненых.
А 29 июня Россия нанесла удар по маршрутке в Запорожье, в результате чего погибли три человека. Кроме того, восемь человек получили ранения.