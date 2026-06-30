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Головна Новини дня У Запоріжжі російська атака пошкодила краєзнавчий музей

У Запоріжжі російська атака пошкодила краєзнавчий музей

Ua ru
Дата публікації: 30 червня 2026 18:02
Російський обстріл Запоріжжя 30 червня: пошкоджено краєзнавчий музей
Наслідки російського обстрілу краєзнавчого музею в Запоріжжі 30 червня. Фото: Новини.LIVE/Ксенія Клещенко

Російські окупанти у вівторок, 30 червня, атакували Запоріжжя. Зокрема, загарбники пошкодили краєзнавчий музей, а також сусідній громадський простір.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Ксенія Клещенко.

Пошкодження краєзнавчого музею в Запоріжжі 30 червня

Вибухова хвиля пошкодила будівлю Запорізького обласного краєзнавчого музею, а у сусідньому приміщенні громадської організації "Доречно" вибило скло у вікнах та зірвало дверний замок.

Обстріл Запоріжжя 30 червня
Наслідки російського удару по музею в Запоріжжі. Фото: Новини.LIVE/Ксенія Клещенко

Очільниця організації Анна зазначила, що під час російської атаки була всередині будівлі, а після сильного шуму спустилася вниз та почула, як сиплеться скло

Пошкоджений Краєзнавчий музей в Запоріжжі 30 червня
Удар Росії по Запоріжжю 30 червня. Фото: Новини.LIVE/Ксенія Клещенко
Російська атака на Запоріжжя 30 червня
Запорізький обласний краєзнавчий музей. Фото: Новини.LIVE/Ксенія Клещенко

"Коли виходила, двері відкрилися самі — вирвало замок. Все було задимлено, з іншого боку було видно спалах. Хтось кричав, хтось просив вогнегасник", — каже вона.

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Внутрішні вікна залишилися неушкодженими завдяки склопакетам і захисній бронеплівці.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Запорізьку ОВА, російські окупанти 30 червня вдарили КАБами по Запоріжжю, внаслідок чого є руйнування. Відомо про чотирьох поранених.

А 29 червня Росія завдала удару по маршрутці у Запоріжжі, внаслідок чого загинули троє людей. Крім того, вісім осіб отримали поранення.

війна Запоріжжя обстріли музеї
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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