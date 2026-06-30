Російський обстріл Запоріжжя 30 червня: пошкоджено краєзнавчий музей

Наслідки російського обстрілу краєзнавчого музею в Запоріжжі 30 червня. Фото: Новини.LIVE/Ксенія Клещенко

Російські окупанти у вівторок, 30 червня, атакували Запоріжжя. Зокрема, загарбники пошкодили краєзнавчий музей, а також сусідній громадський простір.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Ксенія Клещенко.

Пошкодження краєзнавчого музею в Запоріжжі 30 червня

Вибухова хвиля пошкодила будівлю Запорізького обласного краєзнавчого музею, а у сусідньому приміщенні громадської організації "Доречно" вибило скло у вікнах та зірвало дверний замок.

Наслідки російського удару по музею в Запоріжжі. Фото: Новини.LIVE/Ксенія Клещенко

Очільниця організації Анна зазначила, що під час російської атаки була всередині будівлі, а після сильного шуму спустилася вниз та почула, як сиплеться скло.

Удар Росії по Запоріжжю 30 червня. Фото: Новини.LIVE/Ксенія Клещенко

Запорізький обласний краєзнавчий музей. Фото: Новини.LIVE/Ксенія Клещенко

"Коли виходила, двері відкрилися самі — вирвало замок. Все було задимлено, з іншого боку було видно спалах. Хтось кричав, хтось просив вогнегасник", — каже вона.

Читайте також:

Внутрішні вікна залишилися неушкодженими завдяки склопакетам і захисній бронеплівці.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Запорізьку ОВА, російські окупанти 30 червня вдарили КАБами по Запоріжжю, внаслідок чого є руйнування. Відомо про чотирьох поранених.

А 29 червня Росія завдала удару по маршрутці у Запоріжжі, внаслідок чого загинули троє людей. Крім того, вісім осіб отримали поранення.