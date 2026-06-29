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Головна Новини дня У Запоріжжі зросла кількість жертв внаслідок удару РФ по маршрутці

У Запоріжжі зросла кількість жертв внаслідок удару РФ по маршрутці

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Дата публікації: 29 червня 2026 18:54
Обстріл Запоріжжя 29 червня: Росія вбила трьох цивільних
Наслідки російського удару по маршрутці в Запоріжжі 29 червня. Фото: Запорізька ОВА

У Запоріжжі зросла кількість загиблих та поранених внаслідок російської атаки на громадський транспорт у понеділок, 29 червня. Наразі відомо, що окупанти вбили трьох цивільних та поранили вісьмох.

Про це ексклюзивно повідомила в.о. міського голови Запоріжжя Регіна Харченко в ефірі День.LIVE.

Російський обстріл Запоріжжя 29 червня

Харченко повідомила, що одна людина загинула в кареті швидкої допомоги. За її словами, місто працює над тим, аби посилити оборонні заходи. Зокрема, розпочалися роботи з встановлення сіток на основних дорогах міста. 

"Зараз плануємо велику таку концепцію розвитку модульних укриттів. Але хочу зауважити, що справа в тому, відстань до території, так би можна сказати, є динамічною. І дуже часто всі ці атаки, вони відбуваються за долю секунди. І людина просто не має можливості зреагувати. Тобто ти можеш бути безпосередньо в громадському транспорті, чи на зупинці, чи просто йти по вулиці. Але будемо, звісно, посилювати заходи безпеки", — каже в.о. міського голови Запоріжжя.

Ситуація ускладнюється тим, що ворог використовує тактику одночасних і комбінованих атак. Як тільки оголошується повітряна тривога, вибухи можуть бути в різних частинах Запоріжжя, що значно перевантажує роботу рятувальних служб і медиків.

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Як писали Новини.LIVE з посиланням на Запорізьку ОВА, 29 червня російські окупанти атакували маршрутне таксі у Запоріжжі, внаслідок чого є загиблі та поранені.

А 28 червня російські загарбники здійснили декілька авіаційних ударів по Запоріжжю. Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще 17 отримали поранення.

війна Запоріжжя обстріли
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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