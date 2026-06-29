Обстрел Запорожья 29 июня: Россия убила трех гражданских

Последствия российского удара по маршрутке в Запорожье 29 июня. Фото: Запорожская ОВА

В Запорожье возросло число погибших и раненых в результате российского обстрела общественного транспорта в понедельник, 29 июня. На данный момент известно, что оккупанты убили троих мирных жителей и ранили восьмерых.

Об этом эксклюзивно сообщила и.о. мэра Запорожья Регина Харченко в эфире День.LIVE.

Российский обстрел Запорожья 29 июня

Харченко сообщила, что один человек погиб в машине скорой помощи. По ее словам, город работает над тем, чтобы усилить оборонительные меры. В частности, начались работы по установке сеток на основных дорогах города.

"Сейчас мы планируем масштабную концепцию развития модульных укрытий. Но хочу заметить, что дело в том, что расстояние до территории, так сказать, динамично меняется. И очень часто все эти атаки происходят за долю секунды. И у человека просто нет возможности среагировать. То есть ты можешь находиться прямо в общественном транспорте, на остановке или просто идти по улице. Но будем, конечно, усиливать меры безопасности", — говорит и.о. мэра Запорожья.

Ситуация осложняется тем, что враг использует тактику одновременных и комбинированных атак. Как только объявляется воздушная тревога, взрывы могут происходить в разных частях Запорожья, что значительно перегружает работу спасательных служб и медиков.

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Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Запорожскую ОВА, 29 июня российские оккупанты атаковали маршрутное такси в Запорожье, в результате чего есть погибшие и раненые.

А 28 июня российские захватчики нанесли несколько авиационных ударов по Запорожью. В результате атаки погибли два человека, еще 17 получили ранения.