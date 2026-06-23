Федоров объяснил, как защищают Запорожье от российских атак

Иван Федоров. Фото: кадр из видео

Глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров рассказал о ситуации с безопасностью в регионе. По его словам, с прошлой недели началась работа над пассивной защитой Запорожья. В частности, на основных логистических магистралях будут проложены антидроновые полосы.

Об этом Иван Федоров рассказал в комментарии журналистам, передает корреспондент Новини.LIVE Ксения Клещенко.

Ситуация с безопасностью в Запорожской области

Антидроновые полосы сначала начали прокладывать в двух районах — Космическом и Шевченковском.

"В основном в Южном микрорайоне, а также на территории Космического микрорайона — непосредственно на въезде со стороны Орехова. Сейчас эти работы ведутся", — говорит Федоров.

Кроме того, увеличивается количество бетонных укрытий. С партнерами удалось достичь договоренности о 30 бомбоубежищах, которые будут переданы в ближайшие недели. Федоров говорит, что в целом нужно 200. По его словам, одно укрытие стоит примерно 1,5–2 миллиона гривен.

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"Поэтому мы сейчас пытаемся договориться с международными партнерами, чтобы увеличить количество таких укрытий, и постепенно будем их устанавливать. Также коммунальная служба будет брать их на обслуживание", — отметил глава ОВА.

Кроме того, продолжается работа с коммунальными предприятиями, больницами и административными учреждениями. В частности, все окна будут оклеены бронепленкой, а подходные пути — оборудованы сетками для защиты от дронов. Кроме того, это касается и мостовых переходов. Через несколько недель начнутся аналогичные работы на дамбе Днепровской ГЭС.

В регионе также будут защищать автозаправочные станции.

Федоров также отметил, что коммунальным предприятиям было дано указание равномерно распределять транспорт. По его словам, ранее случались ситуации, когда на небольшой площадке одновременно сосредотачивали более десяти единиц новой техники, переданной донорами.

Как писали Новини.LIVE, за прошедшие сутки российские оккупанты массированно атаковали Запорожскую область. В результате обстрела ранения получили семь человек.

А 22 июня Россия уничтожила памятник архитектуры XIX века в селе Беленкое Запорожской области. Старинная усадьба Миклашевских загорелась в результате атаки дронов и сгорела дотла.