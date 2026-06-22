Мужчина спас жену через окно после обстрела Запорожья

Руины дома в Запорожье после атаки дрона. Фото: Новини.LIVE

Во время ночной атаки дронов на Запорожье 22 июня местному жителю пришлось спасать раненую жену через окно, поскольку взрывная волна намертво заблокировала дверь их разрушенного дома. В целом вражеский удар по частному сектору и нежилой застройке унес жизнь одной женщины и привёл к травмам ещё трёх человек, среди которых есть ребёнок.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Ксения Клещенко с места событий.

Россия нанесла удар дронами по Запорожью 22 июня

Российские оккупанты совершили ночной налёт на Запорожье, использовав ударные беспилотники «Шахед». Вражеские удары пришлись как по нежилой инфраструктуре, так и непосредственно по частному сектору города.

О трагических последствиях этого обстрела сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров. По его данным, в результате атаки погибла одна женщина. Кроме того, ранения получили трое жителей города. Чиновник подчеркнул, что среди пострадавших оказался 11-летний мальчик.

Разрушенные частные дома. Фото: Новини.LIVE/Ксения Клещенко

Одно из прямых попаданий в жилой квартал едва не стоило жизни супружеской паре. Владелец разрушенного дома рассказал, что после удара входная дверь заклинило, отрезав путь наружу. Единственным выходом стало окно, через которое мужчине пришлось вылезать и на руках выносить свою травмированную жену. Женщину оперативно передали медикам, сейчас она находится в больнице.

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Повреждения дома. Фото: Новини.LIVE/Ксения Клещенко

Тем временем на местах падения беспилотников продолжается работа экстренных служб. Специалисты продолжают расчищать завалы разрушенных зданий.

Сбор обломков. Фото: Новини.LIVE/Ксения Клещенко

Как сообщали Новини.LIVE, воздушная атака на Запорожье началась ещё поздно вечером в воскресенье, 21 июня. Россияне нанесли удар по частному домовладению в одном из районов города, в результате чего вспыхнул пожар, а два человека получили ранения. Уже ближе к ночи и утром 22 июня налёт продолжился. Вражеские дроны разрушили ещё один частный дом, повредили многоэтажку и вызвали новые масштабные пожары.

Еще более трагичными оказались последствия ночного обстрела Сумской области. В ночь на 22 июня российский беспилотник нанес прицельный удар по жилому дому в Зноб-Новгородской общине. Взрыв вызвал масштабный пожар, унесший жизни трёх человек: погибли двое взрослых и 13-летний подросток. Кроме того, ещё трое местных жителей, среди которых двое детей, получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы.