Чоловік врятував дружину через вікно після удару по Запоріжжю

Руїни будинку в Запоріжжі після атаки дрона. Фото: Новини.LIVE

Під час нічної дронової атаки на Запоріжжя, 22 червня, місцевому жителю довелося рятувати поранену дружину через вікно, оскільки вибухова хвиля намертво заблокувала двері їхнього зруйнованого будинку. Загалом ворожий удар по приватному сектору та нежитловій забудові забрав життя однієї жінки і травмував ще трьох людей, серед яких є дитина.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Ксенія Клещенко з місця подій.

Росія вдарила дронами по Запоріжжю 22 червня

Російські окупанти здійснили нічний наліт на Запоріжжя, використавши ударні безпілотники "Шахед". Ворожі цілі влучили як у нежитлову інфраструктуру, так і безпосередньо у приватний сектор міста.

Про трагічні наслідки цього обстрілу повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його даними, внаслідок атаки загинула одна жінка. Крім того, поранення отримали троє жителів міста. Посадовець підкреслив, що серед постраждалих опинився 11-річний хлопчик.

Зрукновані приватні будинки. Фото: Новини.LIVE/Ксенія Клещенко

Одне з прямих влучань у житловий квартал ледь не коштувало життя подружжю. Власник зруйнованої оселі розповів, що після удару вхідні двері приміщення заклинило, відрізавши шлях назовні. Єдиним виходом стало вікно, через яке чоловікові довелося вилазити та на руках виносити свою травмовану дружину. Жінку оперативно передали медикам, наразі вона перебуває у лікарні.

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Пошкодження будинку. Фото: Новини.LIVE/Ксенія Клещенко

Тим часом на місцях падіння безпілотників триває робота екстрених служб. Фахівці продовжують розбирати завали знищених будівель.

Збір уламків. Фото: Новини.LIVE/Ксенія Клещенко

Як повідомляли Новини.LIVE, повітряна атака на Запоріжжя розпочалася ще пізно ввечері в неділю, 21 червня. Росіяни поцілили по приватному домоволодінню в одному з районів міста, унаслідок чого спалахнула пожежа, а двоє людей отримали поранення. Вже ближче до ночі та ранку 22 червня наліт продовжився. Ворожі дрони зруйнували ще один приватний будинок, пошкодили багатоповерхівку та спричинили нові масштабні пожежі.

Ще трагічнішими виявилися наслідки нічного обстрілу Сумщини. В ніч проти 22 червня російський безпілотник прицільно вдарив по житловому будинку у Зноб-Новгородській громаді. Вибух спровокував масштабну пожежу, яка забрала життя трьох людей: загинули двоє дорослих та 13-річний підліток. Крім того, ще троє місцевих мешканців, серед яких двоє дітей, отримали поранення різного ступеня важкості та були госпіталізовані.