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Головна Новини дня Удар по приватному домоволодінню в Запоріжжі: постраждали люди

Удар по приватному домоволодінню в Запоріжжі: постраждали люди

Ua ru
Дата публікації: 22 червня 2026 01:30
Увечері 21 червня 2026 року росіяни обстріляли Запоріжжя
Пожежа після обстрілу Запоріжжя ввечері 21 червня 2026 року. Фото: Запорізька ОВА

Пізно ввечері в неділю, 21 черня, росіяни завдали удару по приватному домоволодінню в одному з районів Запоріжжя. Спалахнула пожежа. Постраждали двоє людей. 

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Новини.LIVE.

Увечері 21 червня 2026 року РФ завдала удару по Запоріжжю
Скриншот повідомлення Івана Федорова

Наслідки обстрілу Запоріжжя ввечері 21 червня 

У 67-річної жінки осколкові поранення кінцівок, а 71-річному чоловіку діагностували гостру реакцію на стрес. Обом потерпілим надають медичну допомогу.

Руйнування в Запоріжжі після обстрілу ввечері 21 червня 2026 року
Будинок у Запоріжжі після обстрілу ввечері 21 червня 2026 року
Руйнування в Запоріжжі після обстрілу ввечері 21 червня 2026 року
Будинок у Запоріжжі після обстрілу ввечері 21 червня 2026 року


Раніше Новини.LIVE з посиланням на президента України Володимира Зеленського повідомляв, що Росія підготувалася до нового масованого удару. Обстріл може статися найближчим часом. Українцям варто не ігнорувати повітряні тривоги.

Також Новини.LIVE з посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова писав, що 20 червня росіяни атакували Запоріжжя КАБами. У місті лунали вибухи. Атака забрала життя декількох людей. Крім того, були поранені.

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Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова
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