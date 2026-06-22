Увечері 21 червня 2026 року росіяни обстріляли Запоріжжя

Пожежа після обстрілу Запоріжжя ввечері 21 червня 2026 року. Фото: Запорізька ОВА

Пізно ввечері в неділю, 21 черня, росіяни завдали удару по приватному домоволодінню в одному з районів Запоріжжя. Спалахнула пожежа. Постраждали двоє людей.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Новини.LIVE.

Скриншот повідомлення Івана Федорова

Наслідки обстрілу Запоріжжя ввечері 21 червня

У 67-річної жінки осколкові поранення кінцівок, а 71-річному чоловіку діагностували гостру реакцію на стрес. Обом потерпілим надають медичну допомогу.

Будинок у Запоріжжі після обстрілу ввечері 21 червня 2026 року

Будинок у Запоріжжі після обстрілу ввечері 21 червня 2026 року



Раніше Новини.LIVE з посиланням на президента України Володимира Зеленського повідомляв, що Росія підготувалася до нового масованого удару. Обстріл може статися найближчим часом. Українцям варто не ігнорувати повітряні тривоги.

Також Новини.LIVE з посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова писав, що 20 червня росіяни атакували Запоріжжя КАБами. У місті лунали вибухи. Атака забрала життя декількох людей. Крім того, були поранені.