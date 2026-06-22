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Главная Новости дня Удар по частному дому в Запорожье: есть пострадавшие

Удар по частному дому в Запорожье: есть пострадавшие

Ua ru
Дата публикации 22 июня 2026 01:30
Вечером 21 июня 2026 года россияне обстреляли Запорожье
Пожар после обстрела Запорожья вечером 21 июня 2026 года. Фото: Запорожская ОВА

Поздно вечером в воскресенье, 21 июня, россияне нанесли удар по частному домовладению в одном из районов Запорожья. Вспыхнул пожар. Пострадали два человека.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Новини.LIVE.

Вечером 21 июня 2026 года РФ нанесла удар по Запорожью
Скриншот сообщения Ивана Федорова

Последствия обстрела Запорожья вечером 21 июня

У 67-летней женщины — осколочные ранения конечностей, а у 71-летнего мужчины диагностировали острую стрессовую реакцию. Обоим пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

Разрушения в Запорожье после обстрела вечером 21 июня 2026 года
Дом в Запорожье после обстрела вечером 21 июня 2026 года
Разрушения в Запорожье после обстрела вечером 21 июня 2026 года
Дом в Запорожье после обстрела вечером 21 июня 2026 года


Ранее Новини.LIVE со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского сообщал, что Россия подготовилась к новому массированному удару. Обстрел может произойти в ближайшее время. Украинцам не следует игнорировать воздушные тревоги.

Также Новини.LIVE со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова писал, что 20 июня россияне атаковали Запорожье КАБами. В городе раздавались взрывы. Атака забрала жизни нескольких человек. Кроме того, были раненые.

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Запорожье обстрелы Иван Федоров
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
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