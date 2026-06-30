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Главная Новости дня Россия сбросила КАБы на Запорожье: люди массово обращаются к врачам

Россия сбросила КАБы на Запорожье: люди массово обращаются к врачам

Ua ru
Дата публикации 30 июня 2026 11:22
Российская атака на Запорожье 30 июня: четверо мирных жителей пострадали
Разрушения в городе в результате взрывов. Фото: Запорожская ОГА

Четверо мирных жителей получили ранения в результате очередного российского удара по Запорожью управляемыми авиабомбами, который привел к разрушению здания и возникновению пожара. Медики оказывают необходимую помощь пострадавшей женщине и трем мужчинам.

Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Новини.LIVE.

Россия применила КАБы по Запорожью 30 июня

Войска РФ обстреляли Запорожье, поразив одно из зданий города. В результате вражеского попадания здание повреждено, на месте прилета вспыхнул пожар, который подразделениям спасательной службы уже удалось полностью ликвидировать.

Удари по Запоріжжю
Повреждения в результате обстрела. Фото: Запорожская ОГА
Удари КАБ по Запоріжжю
Масштабы разрушений. Фото: Запорожская ОГА
Постраждалі від обстрілу в Запоріжжі
Медики оказывают помощь. Фото: Запорожская ОГА

Число гражданских лиц, которым потребовалась неотложная медицинская помощь в связи с последствиями этой российской атаки, по состоянию на 10:46 увеличилось до четырёх человек. Среди раненых — 48-летняя женщина. Кроме неё, травмы различной степени тяжести получили трое мужчин в возрасте 51, 54 и 67 лет. В настоящее время всем пострадавшим запорожцам врачи оказывают помощь.

Как сообщали ранее Новини.LIVE, Запорожье практически ежедневно подвергается ударам российских войск. Так, 29 июня россияне атаковали беспилотником маршрутное такси, в результате чего трое погибли и по меньшей мере шестеро получили ранения, среди которых — ребенок.

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За два дня до этого, в ночь на 27 июня, россияне уже наносили удары по Запорожью управляемыми авиабомбами. Тогда в результате попаданий были повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры, гражданские лица получили ранения.

Запорожье обстрелы Россия
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
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