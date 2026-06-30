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Главная Новости дня Россия обстреляла КАБами жилой район в Запорожье: возможны жертвы

Россия обстреляла КАБами жилой район в Запорожье: возможны жертвы

Ua ru
Дата публикации 30 июня 2026 18:22
Россия обстреляла КАБами жилой район в Запорожье: возможны жертвы
Срочная новость

Во вторник, 30 июня, российские оккупанты нанесли удар с помощью КАБ по частному сектору Запорожья. По предварительной информации, один человек погиб, еще трое получили ранения. В частности, захватчики разрушили частные дома и повредили учебное заведение.

Об этом сообщают глава Запорожской ОВА Иван Федоров и журналистка Новини.LIVE Ксения Клещенко.

Российский обстрел Запорожья КАБами 30 июня

Новость дополняется...

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Автор:
Аркадий Пастула
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