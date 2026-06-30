Россия обстреляла КАБами жилой район в Запорожье: возможны жертвы
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Дата публикации 30 июня 2026 18:22
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Во вторник, 30 июня, российские оккупанты нанесли удар с помощью КАБ по частному сектору Запорожья. По предварительной информации, один человек погиб, еще трое получили ранения. В частности, захватчики разрушили частные дома и повредили учебное заведение.
Об этом сообщают глава Запорожской ОВА Иван Федоров и журналистка Новини.LIVE Ксения Клещенко.
Российский обстрел Запорожья КАБами 30 июня
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