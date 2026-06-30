Росія атакувала КАБами приватний сектор в Запоріжжі: можливі жертви

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Російські окупанти у вівторок, 30 червня, завдали удару КАБами по приватному сектору Запоріжжя. За попередньою інформацією, одна людина загинула, ще троє отримали поранення. Зокрема, загарбники зруйнували приватні будинки та пошкоджений заклад освіти.

Про це повідомляють очільник Запорізької ОВА Іван Федоров та журналістка Новини.LIVE Ксенія Клещенко.

Російський обстріл КАБами Запоріжжя 30 червня

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