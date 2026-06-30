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Головна Новини дня Росія атакувала КАБами приватний сектор в Запоріжжі: можливі жертви

Росія атакувала КАБами приватний сектор в Запоріжжі: можливі жертви

Ua ru
Дата публікації: 30 червня 2026 18:22
Росія атакувала КАБами приватний сектор в Запоріжжі: можливі жертви
Термінова новина

Російські окупанти у вівторок, 30 червня, завдали удару КАБами по приватному сектору Запоріжжя. За попередньою інформацією, одна людина загинула, ще троє отримали поранення. Зокрема, загарбники зруйнували приватні будинки та пошкоджений заклад освіти.

Про це повідомляють очільник Запорізької ОВА Іван Федоров та журналістка Новини.LIVE Ксенія Клещенко.

Російський обстріл КАБами Запоріжжя 30 червня

Новина доповнюється...

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Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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