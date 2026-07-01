В Запорожье каждый третий дом поврежден в результате обстрелов со стороны РФ

Разрушение дома в результате атаки РФ. Фото: ГСЧС Запорожья

В Запорожье зафиксированы масштабные разрушения жилого фонда в результате российских атак. Поврежден каждый третий многоквартирный дом в городе. Также значительно возросло количество разрушенных частных домов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление и.о. мэра Регины Харченко.

В Запорожье каждый третий дом получил повреждения в результате атак РФ

И.о. мэра Регина Харченко заявила, что в Запорожье в результате российских обстрелов зафиксированы значительные повреждения жилой инфраструктуры — каждый третий многоквартирный дом в городе подвергся разрушениям.

По ее словам, ситуация с частным сектором также остается сложной — количество поврежденных частных домов уже превысило 3,5 тысячи, а более 50 домов разрушены полностью. Только за сутки в результате атак РФ было повреждено около 70 частных домов.

"Я очень хорошо помню, что в 2024 году, когда мы собирали данные, я говорила о том, что у нас поврежден каждый четвёртый многоэтажный дом и более двух тысяч домов частного сектора. Сейчас, по состоянию на вчера, мы говорим о том, что у нас уже поврежден каждый третий многоэтажный дом. А количество домов частного сектора уже составляет более трех с половиной тысяч объектов.

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Ну, если, грубо говоря, за один день у нас повреждается 70 домов частного сектора, то это ужас. Что касается поврежденных частных домов, полностью разрушенных, я вам точную цифру не назову, но их точно более 50 объектов. И основная локация — это Шевченковский район", — рассказала Регина Харченко.

Городские власти организуют мероприятия по ликвидации последствий обстрелов, в частности вывоз строительного мусора и обеспечение жителей необходимыми материалами из городского резерва.

Кроме того, в Запорожье планируют привлекать международные грантовые программы для восстановления жилья, особенно для тех собственников, которые не могут воспользоваться местными программами поддержки.

Новини.LIVE сообщали, что в Запорожье возросло число погибших и раненых в результате российского обстрела 30 июня. На данный момент известно о двух погибших мужчинах и 15 раненых жителях города. Во время атаки российские войска сбросили на Запорожье семь управляемых авиабомб.

Новини.LIVE также сообщали, что в Запорожье в результате российской атаки 30 июня был поврежден краеведческий музей. Взрывная волна также задела соседнее здание общественной организации, где выбило окна и повредило двери. По словам очевидцев, в помещении после взрыва было задымление и слышался звук разбитого стекла.