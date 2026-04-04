Головна / Новини дня / У ВРУ назвали суму, яку мають платити дітям з інвалідністю

Дата публікації: 4 квітня 2026 09:17
Данило Гетманцев. Фото: sluga-narodu.com

Парламент готує зміни в системі соціального забезпечення дітей з інвалідністю. Допомогу таким неповнолітнім планують відв'язати від прожиткового мінімуму. У такому разі розмір виплат дорівнюватиме мінімальній зарплаті. 

Про в інтерв'ю Новини.LIVE ексклюзивно повідомив голова фінансового комітету Верховної Ради України Данило Гетманцев. 

Як зміняться виплати для дітей з інвалідністю 

"Беру участь у підготовці цього законопроєкту. Наполягаємо, щоб це було щонайменше вісім тисяч гривень і потім ця сума збільшувалася. Мінфін хоче зекономити гроші на всьому, бо зараз така ситуація у країні, але ми дійшли до компромісу — сума буде приблизно на рівні мінімальної зарплати", — зазначив представник парламенту.

Аби забезпечити всіх дітей з інвалідністю такими виплатами, треба понад 30 мільярдів гривень. Першим джерелом цих коштів має стати перерозподіл видатків усередині Міністерства соціальної політики, а другим — збільшення доходів державного бюджету.

"Маємо не збагачувати шахраїв, які, подрібнюючись на тисячі ФОПів не сплачують ПДВ навіть під час війни в державі. Маємо ці гроші спрямовувати на діток з інвалідністю", — наголосив Гетманцев.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на голову фінансового комітету Верховної Ради Данила Гетманцева повідомляв, що програма "єОселя" не відповідає реального попиту. Не всі заявки українців схвалюють. Треба зробити програму більш масштабною, вимоги до людей — менш жорсткими, а фінансування збільшити.

Також Новини.LIVE з посиланням на Данила Гетманцева писав, що уряд працює над формуванням резервів палива. Метою є запобігання дефіциту. Також треба збалансувати ціну на ринку.

