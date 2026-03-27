Кабмін працює над формуванням резервів палива, — Гетманцев

Данило Гетманцев. Фото: facebook.com/d.getmancev

Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив, що уряд України працює над формуванням резервів палива. Це робиться для того, щоб не допустити дефіциту і балансувати ціну на ринку.

Про це нардеп сказав в інтерв'ю для Новини.LIVE.

Чи буде паливо в Україні і що станеться з цінами на товари і послуги

Гетманцев зауважив, що війна в Перській затоці є негативним фактором як для України, так і багатьох інших економік світу, які не мають достатньо власного видобутку нафти. Позитивний вплив є лише на економіку Росії, але для Києва - чим довше війна, тим довше негативний ефект.

Однак нафтотрейдери запевняють, що дефіциту палива не буде, а уряд активно працює над формуванням резервів палива.

"Ми чули запевнення від нафтотрейдерів, що дефіциту не буде. І, власне, я знаю, що сьогодні уряд дуже плідно працює над тим, аби зробити необхідні резерви для того, аби знову ж таки і балансувати ціну на ринку з одного боку, а з іншого боку не допускати дефіциту в майбутньому", — сказав глава фінансового комітету ВРУ.

Він також нагадав, що три базові стовпи виживання країни, такі як — армія, проведення посівної кампанії та логістика — критично зав'язані на безперебійному постачанні пального.

"Те, що збільшення цін на пальне буде перекладатися на всі товари та навіть послуги, (це факт, — Ред.), бо це інфляційний фактор, який закладений в вартості будь-якого товару, будь-якої послуги", — резюмував Гетманцев.

Як повідомляло Новини.LIVE, тиждень тому Данило Гетманцев говорив, що в Україні може бути дефіцит пального. Він пояснював, що таке ймовірність є, якщо бойові дії на Близькому Сході затягнуться.

Також нещодавно президент Володимир Зеленський розповів, що Україна домовляється з країнами Близького Сходу про постачання дизелю. Глава держави наголосив, що якщо в країні виникне дефіцит пального, то 90% цього дефіциту становитиме саме дизель.