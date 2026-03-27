Кабмин работает над формированием резервов топлива, — Гетманцев

Даниил Гетманцев. Фото: facebook.com/d.getmancev

Председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил, что правительство Украины работает над формированием резервов топлива. Это делается для того, чтобы не допустить дефицита и балансировать цену на рынке.

Об этом нардеп сказал в интервью для Новини.LIVE.

Будет ли топливо в Украине и что произойдет с ценами на товары и услуги

Гетманцев отметил, что война в Персидском заливе является негативным фактором как для Украины, так и многих других экономик мира, которые не имеют достаточно собственной добычи нефти. Положительное влияние есть только на экономику России, но для Киева — чем дольше война, тем дольше негативный эффект.

Однако нефтетрейдеры уверяют, что дефицита топлива не будет, а правительство активно работает над формированием резервов топлива.

"Мы слышали заверения от нефтетрейдеров, что дефицита не будет. И, собственно, я знаю, что сегодня правительство очень плодотворно работает над тем, чтобы сделать необходимые резервы для того, чтобы опять же и балансировать цену на рынке с одной стороны, а с другой стороны не допускать дефицита в будущем", — сказал глава финансового комитета ВРУ.

Читайте также:

Он также напомнил, что три базовые столпы выживания страны, такие как — армия, проведение посевной кампании и логистика — критически завязаны на бесперебойной поставке горючего.

"То, что увеличение цен на топливо будет переводиться на все товары и даже услуги, (это факт, — Ред.), потому что это инфляционный фактор, который заложен в стоимости любого товара, любой услуги", — резюмировал Гетманцев.

Как сообщало Новини.LIVE, неделю назад Даниил Гетманцев говорил, что в Украине может быть дефицит топлива. Он объяснял, что такое вероятность есть, если боевые действия на Ближнем Востоке затянутся.

Также недавно президент Владимир Зеленский рассказал, что Украина договаривается со странами Ближнего Востока о поставках дизеля. Глава государства подчеркнул, что если в стране возникнет дефицит топлива, то 90% этого дефицита составит именно дизель.