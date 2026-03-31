Головна Новини дня Задоволено лише 25 тис. із 500 тис. заявок: Гетманцев про "єОселя"

Задоволено лише 25 тис. із 500 тис. заявок: Гетманцев про "єОселя"

Дата публікації: 31 березня 2026 22:42
Задоволено лише 25 тис. із 500 тис. заявок: Гетманцев про "єОселя"
Данило Гетманцев. Фото: кадр з відео

Голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев заявив, що програма "єОселя" не відповідає реальному попиту. За його словами, потрібно зробити вимоги менш жорстими. Крім того, варто збільшити фінансування програми.

Про це голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив в коментарі журналістці Новини.LIVE Анні Сірик у вівторок, 31 березня.

Гетманцев про ефективність "єОселі"

Як зазначив Гетманцев, українці подають заяви на програму "єОселя", але багато хто не отримує погодження. На це є різні причини, зокрема, банк може вважати кандидата неплатоспроможним.

"Тому, що фінансування цієї програми є недостатнім, хоча там і є близько 18 мільярдів, але цих грошей, вочевидь, недостатньо для того, аби задовольнити всіх", — зазначив Гетманцев.

Він додав, що програму потрібно масштабувати. "єОселя" має стати доступнішою для ширшого кола людей: військових, вчителів, медиків, ВПО, багатодітних сімей та працівників соціальної сфери.

"Подано більше півмільйона заявок, а задоволено лише 25 тисяч. Тобто це абсолютно неприпустимо. Саме тому ми говоримо про те, що ця програма має стати доступною для великої кількості людей, які є вчителями, військовими, медиками, ВПО, багатодітними сім'ями", — наголосив Гетманцев.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше Данило Гетманцев висловився про роботу Михайла Федорова на посаді міністра оборони України. Він зауважив, що досі "не має жодних результатів".

Також голова фінансового комітету Верховної Ради заявив, що Уряд працює над формуванням резервів палива. Це планують зробити для того, аби не допустити дефіциту. Зрештою таке рішення покликане збалансувати ціну на ринку.

Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Автор:
Ольга Антоновська
