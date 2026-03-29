Германцев про роботу Міноборони: результатів немає, є лише претензії

Михайло Федоров за два місяці роботи на посаді міністра оборони України досі не має жодних результатів. Наразі до нього багато запитань, передусім щодо бусифікації.

Про це в інтерв'ю для Новини.LIVE заявив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

Що сказав Гетманцев про роботу Федорова міністром оборони

Під час інтерв'ю ведучий зазначив, що у ЗМІ з'явилася інформація щодо президентських амбіцій Федорова. У зв'язку з цим у Гетманцева запитали, чи не є це провокація, щоб розхитати владу.

Нардеп у відповідь сказав, що говорити про вибори наразі аморально. За його словами, спочатку треба встановити мир, домовитися про мирну угоду, винести її на референдум, і лише потім говорити при вибори. Щодо інформації про амбіції Федорова, Гетманцев їх не підтримує.

"Зараз стартувати президентську кампанію, мені здається, що це передчасно і непорядно. Ані по відношенню до президента, до твоєї команди, в якій ти є, ані по відношенню до людей,які очікують від тебе важких непопулярних рішень, а не популізму і старту президентської кампанії. Тому я тут Михайло Федорова абсолютно не підтримую в цьому прагненні", — заявив голова фінансового комітету Верховної Ради.

Водночас він наголосив, що міністру Федорову давно треба зайнятися "реальними речами, які спрямовані на виконання тих обов'язків, які на нього покладені".

Гетманцев уточнив, що він має на увазі провал дедлайнів щодо питання бусифікацій, на вирішення яких президент дав два місяці, але результатів так і немає.

"Поки ми не бачимо жодних результатів цієї роботи, взагалі нічого не бачимо. І (я — Ред.) хотів би звернутися до нього про те, що... Не можна підміняти реальну роботу імітацією, презентаціями, постами, фотками прекрасними в Instagram... Михайло сприймає реальність з погляду епохи постправди: неважливо, чим ти займаєшся, неважливо, який в тебе результат, а важливо, що про тебе скажуть лідери громадської думки", — резюмував нардеп.

Як повідомляло Новини.LIVE, нещодавно керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що мобілізація буде в Україні до кінця війни. Він зазначив, що в історії з цією проблемою стикалася не лише Україна.

Проте військовий юрист Тарас Боровський нещодавно розповів, що в Україні у разі ухвалення нового законопроєкту можуть змінити роботу ТЦК. Зокрема, він вони повернуться до практики повісток і їм буде заборонено силою затримувати чоловіків.