ЦВК закликала українців за кордоном актуалізувати виборчу адресу

Жінка голосує на виборах. Фото: УНІАН

Членкиня ЦВК Вікторія Глущенко на форумі Громадянської мережі ОПОРА "Ключові виклики електоральної демократії після великої війни" заявила, що українцям за кордоном варто актуалізувати виборчу адресу. Зробити це можна онлайн у Державному реєстрі виборців.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на LB.ua.

Читайте також:

Актуалізація виборчих адрес

За словами Глущенко, у ЦВК вважають найдієвішим заходом для забезпечення виборчого права реєстрацію виборців за кордоном. Вона зауважила, що важливо якісно прокомунікувати з громадянами, які виїхали з України.

Глущенко додала, що створення додаткових виборчих дільниць за кордоном потрібне для того, аби громадяни заздалегідь заявили про своє бажання проголосувати. Від цього, за словами членкині ЦВК залежить, якість сформованого списку виборців в подальшому.

"На жаль, кількість осіб, які би вже це зробили, незначна, це навіть не тисячі. Тому було би добре, щоб виборці уже починали змінювати свою виборчу адресу… Тому запрошую всіх виборців змінювати виборчу адресу, актуалізовувати свої дані і допомагати таким чином не лише Центральній виборчій комісії, а й, в принципі, державі Україна організувати вибори відповідно до міжнародних стандартів", — додала Глущенко.

Вибори в Україні

До виборчого законодавства України готують зміни. Зокрема, передбачають скасування прив'язки виборця до місця офіційної реєстрації. Крім того, громадянам дозволять самостійно обирати дільницю для голосування.

Також завідувач науково-дослідної частини Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій Микита Клименко заявив, що до підрахунку результатів виборів не залучать штучний інтелект.

Водночас в Україні триває робота над законопроєктом про проведення виборів після війни. За словами голови правління Комітету виборців України Олексія Кошеля, ймовірно, він буде готовий у квітні.