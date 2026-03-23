ЦИК призвала украинцев за рубежом актуализировать избирательный адрес

Член ЦИК Виктория Глущенко на форуме Гражданской сети ОПОРА "Ключевые вызовы электоральной демократии после большой войны" заявила, что украинцам за рубежом стоит актуализировать избирательный адрес. Сделать это можно онлайн в Государственном реестре избирателей.

Актуализация избирательных адресов

По словам Глущенко, в ЦИК считают самой действенной мерой для обеспечения избирательного права регистрацию избирателей за рубежом. Она отметила, что важно качественно прокоммуницировать с гражданами, которые выехали из Украины.

Глущенко добавила, что создание дополнительных избирательных участков за рубежом нужно для того, чтобы граждане заранее заявили о своем желании проголосовать. От этого, по словам члена ЦИК зависит, качество сформированного списка избирателей в дальнейшем.

"К сожалению, количество лиц, которые бы уже это сделали, незначительное, это даже не тысячи. Поэтому было бы хорошо, чтобы избиратели уже начинали менять свой избирательный адрес... Поэтому приглашаю всех избирателей менять избирательный адрес, актуализировать свои данные и помогать таким образом не только Центральной избирательной комиссии, но и, в принципе, государству Украина организовать выборы в соответствии с международными стандартами", — добавила Глущенко.

Выборы в Украине

В избирательное законодательство Украины готовят изменения. В частности, предусматривают отмену привязки избирателя к месту официальной регистрации. Кроме того, гражданам позволят самостоятельно выбирать участок для голосования.

Также заведующий научно-исследовательской частью Государственного университета информационно-коммуникационных технологий Никита Клименко заявил, что к подсчету результатов выборов не привлекут искусственный интеллект.

В то же время в Украине продолжается работа над законопроектом о проведении выборов после войны. По словам председателя правления Комитета избирателей Украины Алексея Кошеля, вероятно, он будет готов в апреле.