Германцев о работе Минобороны: результатов нет, есть только претензии

Германцев о работе Минобороны: результатов нет, есть только претензии

Дата публикации 29 марта 2026 01:14
Даниил Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Михаил Федоров за два месяца работы на посту министра обороны Украины до сих пор не имеет никаких результатов. Сейчас к нему много вопросов, прежде всего по бусификации.

Об этом в интервью для Новини.LIVE заявил председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

Что сказал Гетманцев о работе Федорова министром обороны

Во время интервью ведущий отметил, что в СМИ появилась информация о президентских амбициях Федорова. В связи с этим у Гетманцева спросили, не является ли это провокацией, чтобы расшатать власть.

Нардеп в ответ сказал, что говорить о выборах сейчас аморально. По его словам, сначала надо установить мир, договориться о мирном соглашении, вынести его на референдум, и только потом говорить о выборах. Относительно информации об амбициях Федорова, Гетманцев их не поддерживает.

"Сейчас стартовать президентскую кампанию, мне кажется, что это преждевременно и непорядочно. Ни по отношению к президенту, к твоей команде, в которой ты есть, ни по отношению к людям, которые ожидают от тебя тяжелых непопулярных решений, а не популизма и старта президентской кампании. Поэтому я здесь Михаил Федорова абсолютно не поддерживаю в этом стремлении", — заявил председатель финансового комитета Верховной Рады.

В то же время он подчеркнул, что министру Федорову давно надо заняться "реальными вещами, которые направлены на выполнение тех обязанностей, которые на него возложены".

Гетманцев уточнил, что он имеет в виду провал дедлайнов по вопросу бусификаций, на решение которых президент дал два месяца, но результатов так и нет.

"Пока мы не видим никаких результатов этой работы, вообще ничего не видим. И (я — Ред.) хотел бы обратиться к нему о том, что... Нельзя подменять реальную работу имитацией, презентациями, постами, фотками прекрасными в Instagram... Михаил воспринимает реальность с точки зрения эпохи постправды: неважно, чем ты занимаешься, неважно, какой у тебя результат, а важно, что о тебе скажут лидеры общественного мнения", — резюмировал нардеп.

Как сообщало Новости.LIVE, недавно руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что мобилизация будет в Украине до конца войны. Он отметил, что в истории с этой проблемой сталкивалась не только Украина.

Однако военный юрист Тарас Боровский недавно рассказал, что в Украине в случае принятия нового законопроекта могут изменить работу ТЦК. В частности, они вернутся к практике повесток и им будет запрещено силой задерживать мужчин.

Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама

