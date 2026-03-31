Удовлетворено лишь 25 тыс. из 500 тыс. заявок: Гетманцев о "єОселя"

Глава финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев заявил, что программа "єОселя" не соответствует реальному спросу. По его словам, нужно сделать требования менее жесткими. Кроме того, следует увеличить финансирование программы.

Об этом глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил в комментарии журналистке Новини.LIVE Анне Сирык во вторник, 31 марта.

Гетманцев об эффективности "єОсели"

Как отметил Гетманцев, украинцы подают заявления на программу "єОселя", но многие не получают согласования. На это есть разные причины, в частности, банк может считать кандидата неплатежеспособным.

"Потому, что финансирование этой программы является недостаточным, хотя там и есть около 18 миллиардов, но этих денег, очевидно, недостаточно для того, чтобы удовлетворить всех", — отметил Гетманцев.

Он добавил, что программу нужно масштабировать. "єОселя" должна стать доступной для более широкого круга людей: военных, учителей, медиков, ВПЛ, многодетных семей и работников социальной сферы.

"Подано более полумиллиона заявок, а удовлетворено только 25 тысяч. То есть это абсолютно недопустимо. Именно поэтому мы говорим о том, что эта программа должна стать доступной для большого количества людей, которые являются учителями, военными, медиками, ВПЛ, многодетными семьями", — подчеркнул Гетманцев.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее Даниил Гетманцев высказался о работе Михаила Федорова на посту министра обороны Украины. Он отметил, что до сих пор "не имеет никаких результатов".

Также председатель финансового комитета Верховной Рады заявил, что Правительство работает над формированием резервов топлива. Это планируют сделать для того, чтобы не допустить дефицита. В конце концов такое решение призвано сбалансировать цену на рынке.