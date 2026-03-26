Держава профінансує ще 2 тисячі станцій для дітей з інвалідністю

Держава профінансує ще 2 тисячі станцій для дітей з інвалідністю

Дата публікації: 26 березня 2026 19:00
Дитина з іграшкою в руках. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Кабінет Міністрів України виділив фінансування на ще 2 тисячі портативних станцій для родин, в яких є діти з інвалідністю підгрупи А. Програма підтримки продовжується та масштабується. Станції отримають діти, життєдіяльність яких залежить від електрики.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на премʼєр-міністра України Юлію Свириденко та сайт Кабміну про енергопідтримку.

Портативні станції для родин, в яких є діти з інвалідністю підгрупи А

Під час відключень світла діти опиняються під реальною загрозою життя. Свириденко нагадала, що раніше вже було профінансовано закупівлю та доставку 10 тисяч портативних зарядних станцій орієнтовною ємністю 2 кВт·год. 

"Ухвалили рішення збільшити до 30% частку бюджетних коштів Державного фонду декарбонізації та енергоефективної трансформації, які можуть спрямовуватися на закупівлю та доставку таких пристроїв. Це дозволить розширити програму та забезпечити допомогою більше сімей", — зазначила вона.

Відомо, що закупівлю обладнання здійснює АТ "Фонд декарбонізації України", а доставку — "Укрпошта". Станції передадуть відповідно до списків, отриманих Фондом.

Свириденко повідомляє, що заявку на отримання портативної зарядної станції подати можливо до 1 квітня через територіальні органи Пенсійного Фонду України.

Вимоги для отримання державної допомоги

Допомогу можуть отримати діти віком до 18 років, які мають статус дитини з інвалідністю підгрупи А та перебувають на території України. 

Для оформлення можуть звернутися: 

  • один з батьків дитини;
  • опікун дитини;
  • законний представник дитини.
Допис Свириденко. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE з посиланням на представницю Уповноваженого ВРУ з прав громадян, постраждалих від війни, Ольгу Алтуніну, за рік дії програми підтримки для дітей з тимчасово окупованих територій, допомогу отримали лише 7-8 тисяч. Йдеться про одноразову виплату у розмірі 50 тисяч гривень.

Раніше Комісія ООН визнала воєнним злочином примусове переміщення українських дітей Росією.  Слідчі перевірили докази щонайменше 1 205 дітей із п’яти областей України.

