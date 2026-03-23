Алтуніна заявила, що виплати отримали одиниці дітей з ТОТ

Дата публікації: 23 березня 2026 14:12
Ольга Алтуніна. Фото: Facebook/altunina.ua

Держава запустила програму підтримки для дітей з тимчасово окупованих територій. Йдеться про виплату одноразової допомоги у розмірі 50 тис. грн. Однак за рік лише 7-8 дітей з ТОТ отримали допомогу.

Про це заявила представниця Уповноваженого Верховної Ради з прав громадян, постраждалих від війни, Ольга Алтуніна в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 23 березня.

Підтримка дітей з ТОТ

За словами Алтуніної, виїзд людей з ТОТ коштує близько 300-600 євро. Крім того, також потрібно мати гроші на перший час для проживання. Держава, за словами Алтуніної, намагається підтримувати дітей з тимчасово окупованих територій. Зокрема, йдеться про одноразову виплату у розмірі 50 тисяч гривень.

"Це ще не працює так, як мало би. У минулому році вісім людей отримали, а в цьому сім. Це дуже мало, але сподіваємось, що зараз умови отримання цієї допомоги будуть пом'якшені, скажімо так, і більша кількість дітей отримає цю допомогу", — зауважила Алтуніна.

Вона наголосила, що держава також намагається максимально спростити процедури вступу для таких абітурієнтів. При цьому діти з ТОТ стикаються з низкою практичних проблем. Зокрема, багато хто не має паспорта, а для оформлення документів, ІПН та банківської карти потрібен час.

Алтуніна також додала, що зараз діє максимально спрощена система для вступу дітей з окупованих територій у виші. Зокрема, їм достатньо скласти лише два іспити. До того ж, більшість абітурієнтів отримують бюджетні місця.

Раніше Дмитро Громаков заявив, що Росія прагне змінити етнічний склад тимчасово окупованих територій. Для цього Москва завозить та селить там своїх людей.

Також ми розповідали про те, що росіяни хочуть на ТОТ впровадити механізм, який дозволить забирати дітей у батьків. Насамперед під загрозою родини, які усиновили дітей на підставі українських рішень. 

виплати діти ТОТ
Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Автор:
Ольга Антоновська
