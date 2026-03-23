Алтуніна заявила, що виплати отримали одиниці дітей з ТОТ

Ольга Алтуніна.

Держава запустила програму підтримки для дітей з тимчасово окупованих територій. Йдеться про виплату одноразової допомоги у розмірі 50 тис. грн. Однак за рік лише 7-8 дітей з ТОТ отримали допомогу.

Про це заявила представниця Уповноваженого Верховної Ради з прав громадян, постраждалих від війни, Ольга Алтуніна в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 23 березня.

Читайте також:

Підтримка дітей з ТОТ

За словами Алтуніної, виїзд людей з ТОТ коштує близько 300-600 євро. Крім того, також потрібно мати гроші на перший час для проживання. Держава, за словами Алтуніної, намагається підтримувати дітей з тимчасово окупованих територій. Зокрема, йдеться про одноразову виплату у розмірі 50 тисяч гривень.

"Це ще не працює так, як мало би. У минулому році вісім людей отримали, а в цьому сім. Це дуже мало, але сподіваємось, що зараз умови отримання цієї допомоги будуть пом'якшені, скажімо так, і більша кількість дітей отримає цю допомогу", — зауважила Алтуніна.

Вона наголосила, що держава також намагається максимально спростити процедури вступу для таких абітурієнтів. При цьому діти з ТОТ стикаються з низкою практичних проблем. Зокрема, багато хто не має паспорта, а для оформлення документів, ІПН та банківської карти потрібен час.

Алтуніна також додала, що зараз діє максимально спрощена система для вступу дітей з окупованих територій у виші. Зокрема, їм достатньо скласти лише два іспити. До того ж, більшість абітурієнтів отримують бюджетні місця.

