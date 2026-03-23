Алтунина заявила, что выплаты получили единицы детей с ВОТ

Алтунина заявила, что выплаты получили единицы детей с ВОТ

Дата публикации 23 марта 2026 14:12
Ольга Алтунина. Фото: Facebook/altunina.ua

Государство запустило программу поддержки для детей с временно оккупированных территорий. Речь идет о выплате единовременного пособия в размере 50 тыс. грн. Однако за год только 7-8 детей с ВОТ получили помощь.

Об этом заявила представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам граждан, пострадавших от войны, Ольга Алтунина в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 23 марта.

Поддержка детей с ВОТ

По словам Алтуниной, выезд людей с ВОТ стоит около 300-600 евро. Кроме того, также нужно иметь деньги на первое время для проживания. Государство, по словам Алтуниной, пытается поддерживать детей с временно оккупированных территорий. В частности, речь идет о единовременной выплате в размере 50 тысяч гривен.

"Это еще не работает так, как должно было бы. В прошлом году восемь человек получили, а в этом семь. Это очень мало, но надеемся, что сейчас условия получения этой помощи будут смягчены, скажем так, и большее количество детей получит эту помощь", — отметила Алтунина.

Она отметила, что государство также пытается максимально упростить процедуры поступления для таких абитуриентов. При этом дети с ВОТ сталкиваются с рядом практических проблем. В частности, многие не имеют паспорта, а для оформления документов, ИНН и банковской карты требуется время.

Алтунина также добавила, что сейчас действует максимально упрощенная система для поступления детей с оккупированных территорий в вузы. В частности, им достаточно сдать только два экзамена. К тому же, большинство абитуриентов получают бюджетные места.

Ранее Дмитрий Громаков заявил, что Россия стремится изменить этнический состав временно оккупированных территорий. Для этого Москва завозит и селит там своих людей.

Также мы рассказывали о том, что россияне хотят на ВОТ внедрить механизм, который позволит забирать детей у родителей. Прежде всего под угрозой семьи, которые усыновили детей на основании украинских решений.

Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
