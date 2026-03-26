Украина профинансирует еще 2 тыс. станций для детей с инвалидностью

Ребенок с игрушкой в руках.

Кабинет Министров Украины выделил финансирование на еще 2 тысячи портативных станций для семей, в которых есть дети с инвалидностью подгруппы А. Программа поддержки продолжается и масштабируется. Станции получат дети, жизнедеятельность которых зависит от электричества.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко и сайт Кабмина об энергоподдержке.

Портативные станции для семей, в которых есть дети с инвалидностью подгруппы А

Во время отключений света дети оказываются под реальной угрозой жизни. Свириденко напомнила, что ранее уже было профинансировано закупку и доставку 10 тысяч портативных зарядных станций ориентировочной емкостью 2 кВт-ч.

"Приняли решение увеличить до 30% долю бюджетных средств Государственного фонда декарбонизации и энергоэффективной трансформации, которые могут направляться на закупку и доставку таких устройств. Это позволит расширить программу и обеспечить помощью больше семей", — отметила она.

Известно, что закупку оборудования осуществляет АО "Фонд декарбонизации Украины", а доставку — "Укрпочта". Станции передадут в соответствии со списками, полученными Фондом.

Свириденко сообщает, что заявку на получение портативной зарядной станции подать возможно до 1 апреля через территориальные органы Пенсионного Фонда Украины.

Требования для получения государственной помощи

Помощь могут получить дети в возрасте до 18 лет, которые имеют статус ребенка с инвалидностью подгруппы А и находятся на территории Украины.

Для оформления могут обратиться:

один из родителей ребенка;

опекун ребенка;

законный представитель ребенка.

Пост Свириденко.

Как сообщали Новини.LIVE со ссылкой на представительницу Уполномоченного ВРУ по правам граждан, пострадавших от войны, Ольгу Алтунину, за год действия программы поддержки для детей с временно оккупированных территорий, помощь получили лишь 7-8 тысяч. Речь идет о единовременной выплате в размере 50 тысяч гривен.

Ранее Комиссия ООН признала военным преступлением принудительное перемещение украинских детей Россией. Следователи проверили доказательства по меньшей мере 1 205 детей из пяти областей Украины.