Івченко: фінансування армії під загрозою без змін до бюджету

Народний депутат України від фракції "Батьківщина" Вадим Івченко.

Без ухвалення змін до держбюджету у квітні може постраждати фінансування українського війська. Йдеться, зокрема, про забезпечення контрактної армії та можливість підвищення зарплат військовослужбовцям. У Верховній Раді попереджають: наступний місяць стане ключовим для ухвалення відповідних рішень.

Про це сказав народний депутат України від фракції "Батьківщина" Вадим Івченко в ефірі Вечір.LIVE.

Нардеп про фінансування ЗСУ та зміни до бюджету

Народний депутат від "Батьківщини" Вадим Івченко заявив, що без внесення змін до бюджету виникнуть серйозні ризики для фінансування сектору оборони.

За його словами, це може вплинути як на стабільність виплат військовим, так і на загальне забезпечення армії.

"Без змін до бюджету, які планувалися у квітні, без змін до бюджету, які планувалися наповнення, скажімо так, коштами Міністерства оборони щодо контрактної армії, щодо збільшення заробітних плат і так далі, і так далі. Щодо певних соціальних речей, і щодо інших ініціатив, Україні буде важко. Тому кошти мають бути, Європейський Союз, і все ми маємо робити, щоб ці кошти були.

Європейський Союз, в принципі, хоче подолати це вето Орбана (прем'єр-міністра Угорщини, — Ред.) і почати, скажімо, з власників якихось бюджетів фінансувати. Як вони там далі будуть в середині Європейського Союзу, це їхня політика. Але без додаткових коштів нам буде вкрай важко.

Я вже не кажу про те, як буде важко Міністерству оборони, Генеральному штабу, Збройним силам, оскільки буде тотальне недофінансування. Якщо пів року ми змогли все необхідне закупити, ми маємо сьогодні можливість заробітних плат, то наступні пів року під великим ризиком", — пояснив Івченко.

Крім того, він зазначив, що питання перегляду бюджету вже обговорюється на найвищому рівні, зокрема з військовим керівництвом. Під час ефіру Вечір.LIVE нардеп навів позицію Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського:

"Вчора ми спілкувалися з Головнокомандувачем ЗСУ паном Сирським, і він каже про те, що наступний місяць важливий щодо прийняття нового бюджету або змін до бюджету щодо Міністерства оборони".

