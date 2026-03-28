Ивченко: финансирование армии под угрозой без изменений в бюджет

Народный депутат Украины от фракции "Батьківщина" Вадим Ивченко.

Без принятия изменений в госбюджет в апреле может пострадать финансирование украинской армии. Речь идет, в частности, об обеспечении контрактной армии и возможности повышения зарплат военнослужащим. В Верховной Раде предупреждают: следующий месяц станет ключевым для принятия соответствующих решений.

Об этом сказал народный депутат Украины от фракции "Батьківщина" Вадим Ивченко в эфире Вечір.LIVE.

Нардеп о финансировании ВСУ и изменениях в бюджет

Народный депутат от "Батьківщини" Вадим Ивченко заявил, что без внесения изменений в бюджет возникнут серьезные риски для финансирования сектора обороны.

По его словам, это может повлиять как на стабильность выплат военным, так и на общее обеспечение армии.

"Без изменений в бюджет, которые планировались в апреле, без изменений в бюджет, которые планировались наполнение, скажем так, средствами Министерства обороны по контрактной армии, по увеличению заработных плат и так далее, и так далее. По определенным социальным вещам, и по другим инициативам, Украине будет трудно. Поэтому средства должны быть, Европейский Союз, и все мы должны делать, чтобы эти средства были.

Читайте также:

Европейский Союз, в принципе, хочет преодолеть это вето Орбана (премьер-министра Венгрии, — Ред.) и начать, скажем, с владельцев каких-то бюджетов финансировать. Как они там дальше будут внутри Европейского Союза, это их политика. Но без дополнительных средств нам будет крайне трудно.

Я уже не говорю о том, как будет трудно Министерству обороны, Генеральному штабу, Вооруженным силам, поскольку будет тотальное недофинансирование. Если полгода мы смогли все необходимое закупить, мы имеем сегодня возможность заработных плат, то следующие полгода под большим риском", — пояснил Ивченко.

Кроме того, он отметил, что вопрос пересмотра бюджета уже обсуждается на самом высоком уровне, в частности с военным руководством. Во время эфира Вечір.LIVE нардеп привел позицию Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского:

"Вчера мы общались с Главнокомандующим ВСУ господином Сырским, и он говорит о том, что следующий месяц важен для принятия нового бюджета или изменений в бюджет по Министерству обороны".

