В ВРУ назвали сумму, которую должны платить детям с инвалидностью

Парламент готовит изменения в системе социального обеспечения детей с инвалидностью. Помощь таким несовершеннолетним планируют отвязать от прожиточного минимума. В таком случае размер выплат будет равен минимальной зарплате.

Об этом в интервью Новини.LIVE эксклюзивно сообщил председатель финансового комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев.

Как изменятся выплаты для детей с инвалидностью

"Участвую в подготовке этого законопроекта. Настаиваем, чтобы это было не менее восьми тысяч гривен и потом эта сумма увеличивалась. Минфин хочет сэкономить деньги на всем, потому что сейчас такая ситуация в стране, но мы пришли к компромиссу — сумма будет призно на уровне минимальной зарплаты", — отметил представитель парламента.

Чтобы обеспечить всех детей с инвалидностью такими выплатами, надо более 30 миллиардов гривен. Первым источником этих средств должно стать перераспределение расходов внутри Министерства социальной политики, а вторым — увеличение доходов государственного бюджета.

"Должны не обогащать мошенников, которые, измельчаясь на тысячи ФЛП не платят НДС даже во время войны в государстве. Должны эти деньги направлять на детей с инвалидностью", — подчеркнул Гетманцев.

