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У Верховній Раді сталася штовханина через голосування щодо Бойка

19 грудня 2024 11:55
Євгенія Брюховецька - редактор
У Раді сталася штовханина через голосування щодо Бойка — відео
Штовханина у Раді. Фото: скриншот з відео
Євгенія Брюховецька - редактор

У Верховній Раді у четвер, 19 грудня, відбулася штовханина між народними депутатами. Причиною є голосування щодо виключення Юрія Бойка з комітету з прав людини.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у Telegram.

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Так, народні депутати побилися напередодні голосування про виключення Бойка з посади члена Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції.

"На постанові по Бойко вже пішла штовханина між депутатами ЄС та Слуги. Спікер намагається всіх заспокоїти", — зазначив Железняк.

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Скриншот допису Железняка

Зазначимо, що депутати з другої спроби все ж проголосували за відкликання Бойка з комітету. "За" відповідне рішення виступили 268 народних обранців.

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Результати голосування. Фото: Ярослав Железняк

Раніше Бойко у соціальних мережах оприлюднив відео, в якому розкритикував заходи з декомунізації в Україні, а також заявив про "атаки на УПЦ МП". На цю публікацію відреагував голова ОП Андрій Єрмак.

Пізніше СБУ викликала нардепа на допит. Це прокоментував заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін, заявивши, що Бойко та йому подібні мають зникнути з української політики та з життя суспільства.

Верховна Рада Юрій Бойко голосування народні депутати парламент

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