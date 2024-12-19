У Раді сталася штовханина через голосування щодо Бойка — відео

У Верховній Раді сталася штовханина через голосування щодо Бойка
У Верховній Раді у четвер, 19 грудня, відбулася штовханина між народними депутатами. Причиною є голосування щодо виключення Юрія Бойка з комітету з прав людини.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у Telegram.
Бійка у парламенті 19 грудня
Так, народні депутати побилися напередодні голосування про виключення Бойка з посади члена Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції.
"На постанові по Бойко вже пішла штовханина між депутатами ЄС та Слуги. Спікер намагається всіх заспокоїти", — зазначив Железняк.
Зазначимо, що депутати з другої спроби все ж проголосували за відкликання Бойка з комітету. "За" відповідне рішення виступили 268 народних обранців.
Раніше Бойко у соціальних мережах оприлюднив відео, в якому розкритикував заходи з декомунізації в Україні, а також заявив про "атаки на УПЦ МП". На цю публікацію відреагував голова ОП Андрій Єрмак.
Пізніше СБУ викликала нардепа на допит. Це прокоментував заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін, заявивши, що Бойко та йому подібні мають зникнути з української політики та з життя суспільства.
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