Жорін прокоментував висловлення та допит Бойка в СБУ

Максим Жорін. Фото: скриншот з відео

Народний депутат Юрій Бойко опублікував відео в соцмережах про нібито "атаки на російську мову". Згодом після затримання СБУ він попросив вибачення на камеру.

Це прокоментував заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін у Telegram.

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"Здорово, що Бойка змусили принижуватися з вибаченнями на камеру, але цього не достатньо", — йдеться у повідомленні.

Жорін зауважив, що приниження для таких людей, як Бойко, нічого не означає, адже вони не знають ні честі, ні гідності, ні сорому. Він вважає, що нардеп збирається піти на вибори, а "далі по колу... вже проходили".

"Бойко та йому подібні мають зникнути — у всіх сенсах цього слова — з української політики та загалом з життя українського суспільства!" — наголосив військовий.

Скриншот допису 3-ї ОШБр

Нагадаємо, Бойко розкритикував заходи з декомунізації в Україні, а також заявив про "атаки на УПЦ МП".

На його відео відреагував голова ОП Андрій Єрмак. Згодом СБУ викликала нардепа на допит.