СБУ викликала Бойка на допит через резонансні заяви

Народний депутат Юрій Бойко. Фото: УНІАН

Очільник забороненої партії "ОПЗЖ" Юрій Бойко прибув на допит до Служби безпеки України. Виклик пов'язаний із його останніми резонансними заявами.

Про це Новини.LIVE повідомило джерело в СБУ.

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За даними інсайдерів, Бойко наразі перебуває у будівлі СБУ в Києві, де дає пояснення. У розпорядженні редакції є фото, на якому політик заходить до будівлі з помітно невдоволеним виглядом.

Юрій Бойко іде вулицею. Фото: джерела

Юрій Бойко йде до будівлі СБУ. Фото: джерела

Допит, як стверджують джерела, є частиною розслідування, що стосується його публічної діяльності та нещодавніх заяв.

Нагадаємо, нещодавно нардеп Юрій Бойко оприлюднив відео в соцмережах, де заявив про "атаки на російську мову", а також розкритикував декомунізацію в Україні. На скандальне відео відреагували в Офісі Президента України.

Також лейтенант ЗСУ Андрій Гайдай створив петицію, де вимагав позбавити Юрія Бойка звання Героя України, яку розглянув Володимир Зеленський.