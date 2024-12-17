СБУ викликала Бойка на допит через резонансні заяви

Юрія Бойка викликали на допит в СБУ — фото
Очільник забороненої партії "ОПЗЖ" Юрій Бойко прибув на допит до Служби безпеки України. Виклик пов'язаний із його останніми резонансними заявами.
Про це Новини.LIVE повідомило джерело в СБУ.
Юрія Бойко викликають на допит в СБУ
За даними інсайдерів, Бойко наразі перебуває у будівлі СБУ в Києві, де дає пояснення. У розпорядженні редакції є фото, на якому політик заходить до будівлі з помітно невдоволеним виглядом.
Допит, як стверджують джерела, є частиною розслідування, що стосується його публічної діяльності та нещодавніх заяв.
Нагадаємо, нещодавно нардеп Юрій Бойко оприлюднив відео в соцмережах, де заявив про "атаки на російську мову", а також розкритикував декомунізацію в Україні. На скандальне відео відреагували в Офісі Президента України.
Також лейтенант ЗСУ Андрій Гайдай створив петицію, де вимагав позбавити Юрія Бойка звання Героя України, яку розглянув Володимир Зеленський.
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