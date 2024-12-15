Нардеп Бойко заявив про "мовні атаки" — в ОП відреагували

Голова ОП Андрій Єрмак. Фото: ОП

Народний депутат Юрій Бойко опублікував відео в соцмережах про нібито "атаки на російську мову". Водночас він розкритикував заходи з декомунізації в Україні.

На це відреагував голова Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram у неділю, 15 грудня.

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"Деякі політики забувають, що саме захист України та перемога над Росією, а не поширення російських наративів є ключовою метою зараз", — написав він.

Скриншот допису Єрмака

Зазначимо, що у своєму відео в TikTok Бойко заявив, що "все більше людей підтримують тих, хто виступає проти такого насильства та за єднання в країні". Він розкритикував "атаки на російську мову", УПЦ МП, знесення пам'ятників та перейменування міст в Україні.

"Кілька років тому ми були свідками, як зносили пам'ятники Колумбу, відкривачу Америки, в самій Америці. Схоже, наші радикали взяли той самий курс і почали зносити пам'ятники по країні, перейменовувати міста, забороняти людям розмовляти рідною мовою, забороняти їм ходити в ту саму церкву, в яку вони хочуть ходити", — сказав він.

Нагадаємо, у вересні на сайті президента з'явилася петиція щодо позбавлення Юрія Бойка звання Героя України. Вона вже набрала необхідну кількість голосів, і Зеленський розглянув пропозицію українців.

А ДБР повідомило про підозру у держзраді народному депутату від забороненої "Партії регіонів" Вадиму Колесніченку.