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Ексрегіонала Колесніченка підозрюють у держзраді — деталі справи

11 грудня 2024 13:53
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
ДБР оголосило про підозру в держзраді екснардепу-регіоналу Колесніченку
Ексдепутат «Партії регіонів» Вадим Колесніченко. Фото: Wikipedia Commons
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у держзраді народному депутату кількох скликань від забороненої партії регіонів. Ідеться про ексрегіонала Вадима Колесніченка.

Про це повідомила пресслужба ДБР у середу, 11 грудня.

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ДБР повідомило про підозру у держзраді екснардепу

Працівники ДБР повідомили про підозру у державній зраді колишньому народному депутату України шостого та сьомого скликань від забороненої Партії регіонів — Вадиму Колесніченку. 

Його також підозрюють у розпалюванні національної ворожнечі, поєднаної з обманом та у глорифікації держави-агресора.

За даними слідства, до подій Революції Гідності Колесніченко активно брав участь у діях, спрямованих на зрив євроінтеграції України, зокрема організовував провокації для погіршення відносин із Польщею. У 2014 році він достроково склав мандат та втік до тимчасово окупованого Криму, де почав працювати в окупаційній адміністрації.

"Він влаштувався радником в окупаційну адміністрацію, а потім марно балотувався так званим "губернатором Севастополя". Не отримавши бажаних посад та визнання, зрадник продовжив проведення підривної діяльності проти України", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що депутат робив антиукраїнські заяви у кримських ЗМІ та антиукраїнські відеозаписи, що розміщувались у мережі для загального перегляду.

"У своїх промовах після початку повномасштабного вторгнення військ РФ до України зрадник публічно вихваляв загарбницьку війну та агресора, принижував український народ та заперечував українську державність", — повідомили у Державному бюро розслідувань.

Відомо, що максимальне покарання за дії, у яких підозрюють Колесніченка — довічне позбавлення волі.

Судові дії

Нагадаємо, у листопаді 2024 року Шевченківський районний суд Києва вже засудив Колесніченка до п'яти років ув'язнення за підбурювання працівників міліції до перевищення влади із застосуванням насильства та розпалювання національної ворожнечі й ненависті.

Після звільнення Севастополя ЗСУ та взяття під варту колишнього депутата, останній відбуватиме призначене судом покарання у виді позбавлення волі.

Державне бюро розслідувань продовжує системну роботу щодо притягнення до відповідальності осіб, які сприяли поширенню проросійських наративів та принижували гідність українців.

Ми писали про те, що ДБР викрило на Закарпатті правоохоронця, який допомагав ухилянтам тікати за кордон. Свої "послуги" він оцінював у 10 тисяч доларів.

Раніше у ДБР заявляли про початок кримінальниого провадження у зв'язку з масовими інвалідностями прокурорів на Хмельниччині. Необхідно підтвердити або спростувати достатність підстав для отримання ними групи інвалідності.

суд ДБР правосуддя держзрада Севастополь народні депутати

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