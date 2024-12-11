ДБР оголосило про підозру в держзраді екснардепу-регіоналу Колесніченку

Ексдепутат «Партії регіонів» Вадим Колесніченко. Фото: Wikipedia Commons

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у держзраді народному депутату кількох скликань від забороненої партії регіонів. Ідеться про ексрегіонала Вадима Колесніченка.

Про це повідомила пресслужба ДБР у середу, 11 грудня.

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ДБР повідомило про підозру у держзраді екснардепу

Працівники ДБР повідомили про підозру у державній зраді колишньому народному депутату України шостого та сьомого скликань від забороненої Партії регіонів — Вадиму Колесніченку.

Його також підозрюють у розпалюванні національної ворожнечі, поєднаної з обманом та у глорифікації держави-агресора.

За даними слідства, до подій Революції Гідності Колесніченко активно брав участь у діях, спрямованих на зрив євроінтеграції України, зокрема організовував провокації для погіршення відносин із Польщею. У 2014 році він достроково склав мандат та втік до тимчасово окупованого Криму, де почав працювати в окупаційній адміністрації.

"Він влаштувався радником в окупаційну адміністрацію, а потім марно балотувався так званим "губернатором Севастополя". Не отримавши бажаних посад та визнання, зрадник продовжив проведення підривної діяльності проти України", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що депутат робив антиукраїнські заяви у кримських ЗМІ та антиукраїнські відеозаписи, що розміщувались у мережі для загального перегляду.

"У своїх промовах після початку повномасштабного вторгнення військ РФ до України зрадник публічно вихваляв загарбницьку війну та агресора, принижував український народ та заперечував українську державність", — повідомили у Державному бюро розслідувань.

Відомо, що максимальне покарання за дії, у яких підозрюють Колесніченка — довічне позбавлення волі.

Судові дії

Нагадаємо, у листопаді 2024 року Шевченківський районний суд Києва вже засудив Колесніченка до п'яти років ув'язнення за підбурювання працівників міліції до перевищення влади із застосуванням насильства та розпалювання національної ворожнечі й ненависті.

Після звільнення Севастополя ЗСУ та взяття під варту колишнього депутата, останній відбуватиме призначене судом покарання у виді позбавлення волі.

Державне бюро розслідувань продовжує системну роботу щодо притягнення до відповідальності осіб, які сприяли поширенню проросійських наративів та принижували гідність українців.

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