ДБР объявило о подозрении в госизмене экснардепа-регионала Колесниченко

Экс-депутат "Партии регионов" Вадим Колесниченко. Фото: Wikipedia Commons

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в госизмене народному депутату нескольких созывов от запрещенной партии регионов. Речь идет об экс-регионале Вадиме Колесниченко.

Об этом сообщила пресс-служба ДБР в среду, 11 декабря.

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ДБР сообщило о подозрении в госизмене экс-депутату

Работники ГБР сообщили о подозрении в государственной измене бывшему народному депутату Украины шестого и седьмого созывов от запрещенной Партии регионов - Вадиму Колесниченко.

Его также подозревают в разжигании национальной вражды, соединенной с обманом и в глорификации государства-агрессора.

По данным следствия, до событий Революции Достоинства Колесниченко активно участвовал в действиях, направленных на срыв евроинтеграции Украины, в частности организовывал провокации для ухудшения отношений с Польшей. В 2014 году он досрочно сложил мандат и сбежал во временно оккупированный Крым, где начал работать в оккупационной администрации.

"Он устроился советником в оккупационную администрацию, а затем тщетно баллотировался так называемым "губернатором Севастополя". Не получив желаемых должностей и признания, предатель продолжил проведение подрывной деятельности против Украины", — говорится в сообщении.

Отмечается, что депутат делал антиукраинские заявления в крымских СМИ и антиукраинские видеозаписи, которые размещались в сети для всеобщего просмотра.

"В своих речах после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину предатель публично восхвалял захватническую войну и агрессора, унижал украинский народ и отрицал украинскую государственность", — сообщили в Государственном бюро расследований.

Известно, что максимальное наказание за действия, в которых подозревают Колесниченко — пожизненное лишение свободы.

Судебные действия

Напомним, в ноябре 2024 года Шевченковский районный суд Киева уже приговорил Колесниченко к пяти годам заключения за подстрекательство сотрудников милиции к превышению власти с применением насилия и разжигание национальной вражды и ненависти.

После освобождения Севастополя ВСУ и взятия под стражу бывшего депутата, последний будет отбывать назначенное судом наказание в виде лишения свободы.

Государственное бюро расследований продолжает системную работу по привлечению к ответственности лиц, которые способствовали распространению пророссийских нарративов и унижали достоинство украинцев.

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