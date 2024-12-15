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Бойко заявил о якобы атаках на язык РФ — Ермак отреагировал

15 декабря 2024 20:26
Евгения Брюховецкая - редактор
Нардеп Бойко заявил о "языковых атаках" - в ОП отреагировали
Глава ОП Андрей Ермак. Фото: ОП
Евгения Брюховецкая - редактор

Народный депутат Юрий Бойко опубликовал видео в соцсетях о якобы "атаки на русский язык". В то же время он раскритиковал меры по декоммунизации в Украине.

На это отреагировал глава Офиса Президента Андрей Ермак в Telegram в воскресенье, 15 декабря.

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"Некоторые политики забывают, что именно защита Украины и победа над Россией, а не распространение российских нарративов, является ключевой целью сейчас", — написал он.

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Скриншот поста Ермака

Отметим, что в своем видео в TikTok Бойко заявил, что "все больше людей поддерживают тех, кто выступает против такого насилия и за единение в стране". Он раскритиковал "атаки на русский язык", УПЦ МП, снос памятников и переименование городов в Украине.

"Несколько лет назад мы были свидетелями, как сносили памятники Колумбу, открывателю Америки, в самой Америке. Похожие наши радикалы взяли тот же курс и начали сносить памятники по стране, переименовывать города, запрещать людям разговаривать на родном языке, запрещать им ходить в ту самую церковь, в которую они хотят ходить", — сказал он

Напомним, в сентябре на сайте Президента появилась петиция по лишению Юрия Бойко звания Героя Украины. Она уже набрала необходимое количество голосов и Зеленский рассмотрел предложение украинцев.

А ГБР сообщило о подозрении в госизмене народному депутату от запрещенной "Партии регионов" Вадиму Колесниченку.

Офис президента Юрий Бойко Андрей Ермак языковой скандал война в Украине

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