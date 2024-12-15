Нардеп Бойко заявил о "языковых атаках" - в ОП отреагировали

Бойко заявил о якобы атаках на язык РФ — Ермак отреагировал
Народный депутат Юрий Бойко опубликовал видео в соцсетях о якобы "атаки на русский язык". В то же время он раскритиковал меры по декоммунизации в Украине.
На это отреагировал глава Офиса Президента Андрей Ермак в Telegram в воскресенье, 15 декабря.
Языковой скандал с Бойко
"Некоторые политики забывают, что именно защита Украины и победа над Россией, а не распространение российских нарративов, является ключевой целью сейчас", — написал он.
Отметим, что в своем видео в TikTok Бойко заявил, что "все больше людей поддерживают тех, кто выступает против такого насилия и за единение в стране". Он раскритиковал "атаки на русский язык", УПЦ МП, снос памятников и переименование городов в Украине.
"Несколько лет назад мы были свидетелями, как сносили памятники Колумбу, открывателю Америки, в самой Америке. Похожие наши радикалы взяли тот же курс и начали сносить памятники по стране, переименовывать города, запрещать людям разговаривать на родном языке, запрещать им ходить в ту самую церковь, в которую они хотят ходить", — сказал он
Напомним, в сентябре на сайте Президента появилась петиция по лишению Юрия Бойко звания Героя Украины. Она уже набрала необходимое количество голосов и Зеленский рассмотрел предложение украинцев.
А ГБР сообщило о подозрении в госизмене народному депутату от запрещенной "Партии регионов" Вадиму Колесниченку.
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