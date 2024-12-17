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Юрия Бойко вызвали на допрос в СБУ — фото

17 декабря 2024 11:26
Анастасия Постоенко - Редактор
СБУ вызвала Бойко на допрос из-за резонансных заявлений
Народный депутат Юрий Бойко. Фото: УНИАН
Анастасия Постоенко - Редактор

Глава запрещенной партии "ОПЗЖ" Юрий Бойко прибыл на допрос в Службу безопасности Украины. Вызов связан с его последними резонансными заявлениями.

Об этом Новини.LIVE сообщил источник в СБУ.

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Юрия Бойко вызывают на допрос в СБУ

Юрий Бойко СБУ
Юрий Бойко был вызван в СБУ. Фото: источники

По данным инсайдеров, Бойко находится в здании СБУ в Киеве, где дает объяснения. В распоряжении редакции есть фото, где политик заходит в здание с заметно недовольным видом.

Юрий Бойко допрос СБУ
Юрий Бойко идет по улице. Фото: источники
Юрий Бойко вызван в СБУ
Юрий Бойко идет в здание СБУ. Фото: источники

Допрос, как утверждают источники, является частью расследования по его публичной деятельности и недавним заявлениям.

Напомним, недавно нардеп Юрий Бойко обнародовал видео в соцсетях, где заявил об "атаки на русский язык", а также раскритиковал декоммунизацию в Украине. На скандальное видео отреагировали в офисе Президента Украины.

Также лейтенант ВСУ Андрей Гайдай создал петицию, где потребовал лишить Юрия Бойко звания Героя Украины, которую рассмотрел Владимир Зеленский.

Юрий Бойко СБУ скандал языковой скандал народные депутаты

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