СБУ вызвала Бойко на допрос из-за резонансных заявлений

Юрия Бойко вызвали на допрос в СБУ — фото
Глава запрещенной партии "ОПЗЖ" Юрий Бойко прибыл на допрос в Службу безопасности Украины. Вызов связан с его последними резонансными заявлениями.
Об этом Новини.LIVE сообщил источник в СБУ.
Юрия Бойко вызывают на допрос в СБУ
По данным инсайдеров, Бойко находится в здании СБУ в Киеве, где дает объяснения. В распоряжении редакции есть фото, где политик заходит в здание с заметно недовольным видом.
Допрос, как утверждают источники, является частью расследования по его публичной деятельности и недавним заявлениям.
Напомним, недавно нардеп Юрий Бойко обнародовал видео в соцсетях, где заявил об "атаки на русский язык", а также раскритиковал декоммунизацию в Украине. На скандальное видео отреагировали в офисе Президента Украины.
Также лейтенант ВСУ Андрей Гайдай создал петицию, где потребовал лишить Юрия Бойко звания Героя Украины, которую рассмотрел Владимир Зеленский.
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