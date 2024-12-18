Жорин прокомментировал высказывание и допрос Бойко в СБУ

Максим Жорин. Фото: скриншот с видео

Народный депутат Юрий Бойко опубликовал видео в соцсетях о якобы "атаках на русский язык". Позже после задержания СБУ он попросил прощения на камеру.

Это прокомментировал заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин в Telegram.

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"Здорово, что Бойко заставили унижаться извинениями на камеру, но этого недостаточно", — говорится в сообщении.

Жорин заметил, что унижение для таких людей, как Бойко, ничего не значит, ведь они не знают ни чести, ни достоинства, ни стыда. Он считает, что нардеп собирается пойти на выборы, а "дальше по кругу... уже проходили".

"Бойко и ему подобные должны исчезнуть — во всех смыслах этого слова — из украинской политики и вообще из жизни украинского общества!" — подчеркнул военный.

Скриншот поста 3-й ОШБр

Напомним, Бойко подверг критике меры по декоммунизации в Украине, а также заявил об "атаках на УПЦ МП".

На его видео отреагировал глава ОП Андрей Ермак. Позже СБУ вызвала нардепа на допрос.