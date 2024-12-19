В Раде произошла толкотня из-за голосования по Бойко — видео

Драка в Раде. Фото: скриншот с видео

В Верховной Раде в четверг, 19 декабря, произошла дракас между народными депутатами. Причиной является голосование по исключению Юрия Бойко из комитета по правам человека.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в Telegram.

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Так, народные депутаты подрались накануне голосования об исключении Бойко с должности члена Комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции.

"На постановлении по Бойко уже пошла толкотня между депутатами ЕС и Слуги. Спикер пытается всех успокоить", — отметил Железняк.

Скриншот поста Железняка

Отметим, что депутаты со второй попытки все же проголосовали за отзыв Бойко из комитета. "За" соответствующее решение выступили 268 народных избранников.

Результаты голосования. Фото: Ярослав Железняк

Ранее Бойко в социальных сетях обнародовал видео, в котором раскритиковал мероприятия по декоммунизации в Украине, а также заявил об "атаки на УПЦ МП". На эту публикацию отреагировал глава ОП Андрей Ермак.

Позже СБУ вызвала нардепа на допрос. Это прокомментировал заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин, заявив, что Бойко и ему подобные должны исчезнуть из украинской политики и из жизни общества.