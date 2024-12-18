Юрій Бойко — Рада не виключила депутата з комітету з питань прав людини

Народний депутат Юрій Бойко. Фото: Facebook

Верховна Рада України провалила голосування щодо виключення голови депутатської групи "Платформа за життя та мир" Юрія Бойка з парламентського комітету з питань прав людини. Ініціатива була підтримана лише 217 голосами народних депутатів за мінімальних 226 необхідних.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у Telegram в середу, 18 грудня.

Читайте також:

Результати голосування Ради щодо Бойка

Железняк розповів, що виключення Бойка з парламентського комітету з питань прав людини підтримали:

фракція "Слуга народу" — 166 депутатів;

"Європейська солідарність" — 17 депутатів;

"ВО Батьківщина" — сім депутатів;

"Голос" — 12 депутатів;

"За майбутнє" — чотири депутати;

"Довіра" — чотири депутати;

"Позафракційні" — сім депутатів.

Водночас "Платформа за життя" та "Відновлення України" не підтримали такого рішення і від них було нуль голосів.

Результати голосування Ради. Фото: t.me/yzheleznyak

Результати голосування Ради. Фото: t.me/yzheleznyak

Таким чином, законодавча ініціатива під реєстраційним номером 12327 була підтримана лише 217 голосами народних депутатів за мінімальних 226 необхідних, тому рішення не ухвалене.

Що передувало

Нагадаємо, нещодавно Юрій Бойко оприлюднив відео в соцмережах, де заявив про "атаки на російську мову", а також розкритикував декомунізацію в Україні. На це різко відреагували в Офісі президента.

Незадовго після цього СБУ викликала нардепа на допит.

Раніше, у вересні, на сайті президента з'явилася петиція щодо позбавлення Юрія Бойка звання Героя України. Вона вже набрала необхідну кількість голосів, і Зеленський розглянув пропозицію українців.