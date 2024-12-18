Юрий Бойко — Рада не исключила депутата из комитета по правам человека

Народный депутат Юрий Бойко. Фото: Facebook

Верховная Рада Украины провалила голосование по исключению председателя депутатской группы "Платформа за жизнь и мир" Юрия Бойко из парламентского комитета по правам человека. Инициатива была поддержана только 217 голосами народных депутатов при минимальных 226 необходимых.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в Telegram в среду, 18 декабря.

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Железняк рассказал, что исключение Бойко из парламентского комитета по правам человека поддержали:

фракция "Слуга народа" — 166 депутатов;

"Европейская солидарность" — 17 депутатов;

"ВО Родина" — семь депутатов;

"Голос" — 12 депутатов;

"За будущее" — четыре депутата;

"Доверие" — четыре депутата;

"Внефракционные" — семь депутатов.

В то же время "Платформа за жизнь" и "Восстановление Украины" не поддержали такое решение и от них было ноль голосов.

Результаты голосования Рады. Фото: t.me/yzheleznyak

Результаты голосования Рады. Фото: t.me/yzheleznyak

Таким образом, законодательная инициатива под регистрационным номером 12327 была поддержана лишь 217 голосами народных депутатов за минимальных 226 необходимых, поэтому решение не принято.

Что предшествовало

Напомним, недавно Юрий Бойко обнародовал видео в соцсетях, где заявил об "атаки на русский язык", а также раскритиковал декоммунизацию в Украине. На это резко отреагировали в Офисе президента.

Незадолго после этого СБУ вызвала нардепа на допрос.

Ранее, в сентябре, на сайте президента появилась петиция по лишению Юрия Бойко звания Героя Украины. Она уже набрала необходимое количество голосов, и Зеленский рассмотрел предложение украинцев.