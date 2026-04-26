У Трампа припускають, що Рубіо майбутній кандидат у президенти США, - Politico

Марко Рубіо.

В оточенні президента США Дональда Трампа все частіше бачать держсекретаря Марко Рубіо, як серйозного претендента на президентських виборах 2028 року. Цьому сприяють кілька факторів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Politico.

Чому Рубіо може стати кандидатом у президенти США

Як пише видання, робота Рубіо з повалення президента Венесуели Ніколаса Мадуро, його непохитна відданість Трампу та інші моменти зміцнили його позиції як у Білому домі, так і серед деяких виборців MAGA.

Наразі дедалі більше його шанувальників у найближчому оточенні президента описують запізніле прийняття Рубіо трампізму як перевагу. І самому Трампу подобається завзяття новонавернених.

"Джей Ді Венс — фантастичний віцепрезидент, а Марко Рубіо — чудовий державний секретар. (Рубіо — Ред.) міг піти одним із двох шляхів після кампанії 2016 року. Він міг піти шляхом Джона Касича і почати страждати від синдрому ненависті до Трампа, канувши в прірву", — сказав радник Трампа Алекс Брюзевіц, маючи на увазі колишнього губернатора Огайо, який балотувався проти Трампа у 2016 році і підтримав Джо Байдена у 2020 році.

Але він додав, що Рубіо "вибрав шлях підтримки MAGA і став одним із найвірніших союзників і прихильників MAGA".

Один із високопоставлених чиновників Білого дому охарактеризував Рубіо як "лояльну, неймовірно розумну, красномовну і дуже досвідчену людину", зазначивши, що він "переможець".

Трамп наразі ще не висунув кандидатуру свого наступника, але його думка може виявитися вирішальною.

Згідно з неофіційним опитуванням CPAC, проведеним у березні, рейтинг Рубіо різко зріс, сягнувши 35% порівняно з 3% у 2025 році. Тим часом рейтинг Венса знизився порівняно з торішніми 61%, хоча він, як і раніше, впевнено лідирує з 53%.

Опитування YouGov показують аналогічну динаміку. У квітні Венс очолив список потенційних кандидатів від Республіканської партії з 63%, а Рубіо — з 42%, тоді як у вересні Венс отримав 65%, а Рубіо — 33%.

Держсекретар США поки що не витіснив Венса зі списку кандидатів Трампа, але, за словами двох високопоставлених чиновників Білого дому та ще п'яти, близьких до адміністрації, у Білому домі обговорюється можливість того, що Рубіо стане життєздатним кандидатом на пост наступника Трампа.

Politico пише, що сходження Рубіо до влади частково пояснюється його ключовою роллю в новій жорсткій політиці адміністрації щодо Західної півкулі.

Зокрема, він брав активну участь в ударах по ймовірних наркокартелях і операціях у Венесуелі та на Кубі, що різко контрастує з тривалою війною з Іраном.

Також Рубіо займає активну позицію з питань імміграції, відкликаючи грін-карти в іноземних громадян, пов'язаних з Іраном або палестинськими чиновниками. Він анулював тисячі студентських віз і запровадив політику "одного порушення", яка дає змогу Держдепартаменту відкликати візи в будь-кого, хто порушує закони США або підтримує тероризм.

Іще один плюс на користь Рубіо — він уникає скандалів і "вірусних" моментів, які затьмарюють або ставлять Трампа в незручне становище. Крім того, його ніколи не звинувачували в розбіжностях із президентом, наприклад, у тому, що він не так "натхненний" планом Трампа в Ірані.

Але незважаючи на значні успіхи Рубіо, Венс, як і раніше, залишається одним із головних претендентів на пост кандидата в президенти. Джерела, близькі до ситуації, також визнають, що Рубіо має вирішити, чи хоче він узагалі обіймати посаду президента. Тим паче, як відомо, він говорив, що не буде спаровувати, якщо кандидатом висунуть Венса.

