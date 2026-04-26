У Трампа допускают, что Рубио будущий кандидат в президенты США, — Politico

Марко Рубио. Фото: REUTERS/Ken Cedeno

В окружении президента США Дональда Трампа все чаще видят госсекретаря Марко Рубио, как серьезного претендента на президентских выборах 2028 года. Этому способствуют несколько факторов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Politico.

Почему Рубио может стать кандидатом в президенты США

Как пишет издание, работа Рубио по свержению президента Венесуэлы Николаса Мадуро, его непоколебимая преданность Трампу и другие моменты укрепили его позиции как в Белом доме, так и среди некоторых избирателей MAGA.

На данный момент растущее число его поклонников в ближайшее окружении президента описывают запоздалое принятие Рубио трампизма как преимущество. И самому Трампу нравится рвение новообращенных.

"Джей Ди Вэнс — фантастический вице-президент, а Марко Рубио — отличный государственный секретарь. (Рубио — Ред.) Мог пойти одним из двух путей после кампании 2016 года. Он мог пойти по пути Джона Касича и начать страдать от синдрома ненависти к Трампу, канув в пропасть", — сказал советник Трампа Алекс Брюзевиц, имея ввиду бывшего губернатора Огайо, который баллотировался против Трампа в 2016 году и поддержал Джо Байдена в 2020 году.

Но он добавил, что Рубио "выбрал путь поддержки MAGA и стал одним из самых верных союзников и сторонников MAGA".

Один из высокопоставленных чиновников Белого дома охарактеризовал Рубио как "лояльного, невероятно умного, красноречивого и очень опытного человека", отметив, что он "победитель".

Трамп на данный момент еще не выдвинул кандидатуру своего преемника, но его мнение может оказаться решающим.

Согласно неофициальному опросу CPAC, проведенному в марте, рейтинг Рубио резко вырос, достигнув 35% по сравнению с 3% в 2025 году. Тем временем рейтинг Вэнса снизился по сравнению с прошлогодними 61%, хотя он по-прежнему уверенно лидирует с 53%.

Опросы YouGov показывают аналогичную динамику. В апреле Вэнс возглавил список потенциальных кандидатом от Республиканской партии с 63%, а Рубио — с 42%, тогда как в сентябре Вэнс получил 65%, а Рубио — 33%.

Госсекретарь США пока не вытеснил Вэнса из списка кандидатов Трампа, но по словам двух высокопоставленных чиновников Белого дома и еще пяти, близких к администрации, в Белом доме обсуждается возможность того, что Рубио станет жизнеспособным кандидатом на пост преемника Трампа.

Politico пишет, что восхождение Рубио к власти отчасти объясняется его ключевой ролью в новой жесткой политике администрации в отношении Западного полушария.

В частности, он принимал активное участие в ударах по предполагаемым наркокартелям и операциях в Венесуэле и на Кубе, что резко контрастирует с затянувшейся войной с Ираном.

Также Рубио занимает активную позицию по вопросам иммиграции, отзывая грин-карты у иностранных граждан, связанных с Ираном или палестинскими чиновниками. Он аннулировал тысячи студенческих виз и ввел политику "одного нарушения", которая позволяет Госдепартаменту отзывать визы у любого, кто нарушает законы США или поддерживает терроризм.

И еще один плюс в пользу Рубио — он избегает скандалов и "вирусных" моментов, которые затмевают или ставят Трампа в неловкое положение. Кроме того, его никогда не обвиняли в разногласиях с президентом, например, в том, что он не так "воодушевлен" планом Трампа в Иране.

Но несмотря на значительные успехи Рубио, Вэнс по-прежнему остается одним из главных претендентов на пост кандидата в президенты. Источники, близкие к ситуации, также признают, что Рубио должен решить, хочет ли он вообще занимать пост президента. Тем более, как известно, он говорил, что не будет спаривать, если кандидатом выдвинут Вэнса.

