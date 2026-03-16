У Сумах відпустили співробітника НАБУ, якого затримала СБУ

Працівники СБУ. Фото ілюстративне: СБУ

У Сумах працівника НАБУ, якого ввечері 15 березня зупинили та затримали на блокпості співробітники СБУ, вже відпустили. У самому Бюро заявили, що їхній співробітник перебував у місті в межах виконання службових повноважень.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на "Суспільне"

Сама ситуація почалася ввечері 15 березня, коли СБУ зупинила чоловіка на одному з блокпостів поблизу Сум. Після нічного інциденту СБУ пояснила свої дії алгоритмами безпеки для прифронтового регіону.

Серед аргументів у СБУ назвали його походження з тимчасово окупованих територій, відсутність озвученого місця роботи під час перевірки, пред'явлення лише сторінки в "Дії" як підтвердження особи, а також виявлені в контактах російські номери.

Натомість у НАБУ від самого початку заявляли, що затриманий є їхнім співробітником і перебував у Сумах не випадково, а в межах офіційного розслідування. У Бюро також зазначали, що перед призначенням на посаду він пройшов усі передбачені законодавством перевірки, а саме затримання називали безпідставним.

Також у понеділок, 16 березня, працівники СБУ викрили та затримали військовослужбовця-дезертира, який погодився здавати росіянам координати для атак по Дніпру.

Раніше НАБУ та СБУ провели успішну спільну операцію та виявили схему розкрадання коштів на оборонному заводі.