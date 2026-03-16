Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Сумах відпустили співробітника НАБУ, якого затримала СБУ

У Сумах відпустили співробітника НАБУ, якого затримала СБУ

Ua ru
Дата публікації: 16 березня 2026 12:40
У Сумах відпустили співробітника НАБУ, якого затримала СБУ
Працівники СБУ. Фото ілюстративне: СБУ

У Сумах працівника НАБУ, якого ввечері 15 березня зупинили та затримали на блокпості співробітники СБУ, вже відпустили. У самому Бюро заявили, що їхній співробітник перебував у місті в межах виконання службових повноважень.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на "Суспільне"

Сама ситуація почалася ввечері 15 березня, коли СБУ зупинила чоловіка на одному з блокпостів поблизу Сум. Після нічного інциденту СБУ пояснила свої дії алгоритмами безпеки для прифронтового регіону. 

Серед аргументів у СБУ назвали його походження з тимчасово окупованих територій, відсутність озвученого місця роботи під час перевірки, пред'явлення лише сторінки в "Дії" як підтвердження особи, а також виявлені в контактах російські номери.

Натомість у НАБУ від самого початку заявляли, що затриманий є їхнім співробітником і перебував у Сумах не випадково, а в межах офіційного розслідування. У Бюро також зазначали, що перед призначенням на посаду він пройшов усі передбачені законодавством перевірки, а саме затримання називали безпідставним.

Також у понеділок, 16 березня, працівники СБУ викрили та затримали військовослужбовця-дезертира, який погодився здавати росіянам координати для атак по Дніпру.

Раніше НАБУ та СБУ провели успішну спільну операцію та виявили схему розкрадання коштів на оборонному заводі.

СБУ НАБУ працівники затримання
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації