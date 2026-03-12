Керівництво оборонного заводу на Дніпропетровщині розікрало 19,7 млн — СБУ та НАБУ викрили схему

Працівники НАБУ. Фото ілюстративне: УНІАН

На Дніпропетровщині керівництво оборонного заводу організувало розкрадання бюджетних коштів. Контррозвідка СБУ та НАБУ викрила схему.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на повідомлення Служби безпеки України у четвер, 12 березня.

Схема розкрадання на оборонці

Схему розкрадання 19,7 млн бюджетних коштів на закупівлі металевої сировини організував перший заступник гендиректора підприємства оборонно-промислового комплексу на Дніпропетровщині. Матеріал, на закупівлі якого провернули оборудку, мав бути використаний для виготовлення зброї для українських військових.

Повідомлення СБУ. Фото: скриншот

Аби реалізувати задум, посадовець залучив заступника начальника управління матеріально-технічного постачання заводу. Крім того, у справі був замішаний керівник афілійованої компанії, яка торгувала сировиною.

"Разом вони домовилися про закупівлю продукції за цінами, які на третину перевищували ринкову вартість відповідного товару. Отриману "різницю" учасники оборудки конвертували в готівку", — повідомляють в СБУ.

У фігурантів провели обшуки. Першому заступнику гендиректора заводу та його двом спільникам вже повідомили про підозри у злочинах за кількома статтями. Їм загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією майна.

Останні гучні корупційні справи

Нещодавно на отриманні 10 тисяч доларів хабаря викрили посадовців "Автомобільних доріг України". Вони вимагали гроші за відчуження державного майна.

Крім того, працівники СБУ та БЕБ викрили підсанкційного бізнесмена з його спільниками. Вони вивели з енергокомпаній близько 68 мільйонів гривень.