Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня НАБУ та СБУ викрили схему крадіжки 19,7 млн на оборонному заводі

НАБУ та СБУ викрили схему крадіжки 19,7 млн на оборонному заводі

Ua ru
Дата публікації: 12 березня 2026 19:06
Керівництво оборонного заводу на Дніпропетровщині розікрало 19,7 млн — СБУ та НАБУ викрили схему
Працівники НАБУ. Фото ілюстративне: УНІАН

На Дніпропетровщині керівництво оборонного заводу організувало розкрадання бюджетних коштів. Контррозвідка СБУ та НАБУ викрила схему.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на повідомлення Служби безпеки України у четвер, 12 березня.

Реклама
Читайте також:

Схема розкрадання на оборонці

Схему розкрадання 19,7 млн бюджетних коштів на закупівлі металевої сировини організував перший заступник гендиректора підприємства оборонно-промислового комплексу на Дніпропетровщині. Матеріал, на закупівлі якого провернули оборудку, мав бути використаний для виготовлення зброї для українських військових.

На Дніпропетровщині керівництво оборонного заводу організувало схему розкрадання 19,7 млн грн
Повідомлення СБУ. Фото: скриншот

Аби реалізувати задум, посадовець залучив заступника начальника управління матеріально-технічного постачання заводу. Крім того, у справі був замішаний керівник афілійованої компанії, яка торгувала сировиною.

"Разом вони домовилися про закупівлю продукції за цінами, які на третину перевищували ринкову вартість відповідного товару. Отриману "різницю" учасники оборудки конвертували в готівку", — повідомляють в СБУ.

У фігурантів провели обшуки. Першому заступнику гендиректора заводу та його двом спільникам вже повідомили про підозри у злочинах за кількома статтями. Їм загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією майна.

Останні гучні корупційні справи

Нещодавно на отриманні 10 тисяч доларів хабаря викрили посадовців "Автомобільних доріг України". Вони вимагали гроші за відчуження державного майна.

Крім того, працівники СБУ та БЕБ викрили підсанкційного бізнесмена з його спільниками. Вони вивели з енергокомпаній близько 68 мільйонів гривень.

держбюджет СБУ НАБУ гроші Дніпропетровська область оборонна сфера
Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Автор:
Ольга Антоновська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації