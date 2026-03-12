Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня На Днепропетровщине раскрыли хищение 19,7 млн грн на оборонке

На Днепропетровщине раскрыли хищение 19,7 млн грн на оборонке

Ua ru
Дата публикации 12 марта 2026 19:06
На оборонном заводе в Днепропетровской области разворовали 19,7 млн гривен
Работники НАБУ. Фото иллюстративное: УНІАН

Руководство оборонного завода в Днепропетровской области организовало схему хищения государственных средств. НАБУ и СБУ раскрыли оборудки злоумышленников.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на сообщение Службы безопасности Украины в четверг, 12 марта.

Реклама
Читайте также:

Схема хищения на оборонке

Схему хищения 19,7 млн бюджетных средств на закупке металлического сырья организовал первый заместитель гендиректора предприятия оборонно-промышленного комплекса на Днепропетровщине. Материал, на закупке которого провернули сделку, должен был быть использован для изготовления оружия для украинских военных.

На Дніпропетровщині керівництво оборонного заводу організувало схему розкрадання 19,7 млн грн
Сообщение СБУ. Фото: скриншот

Чтобы реализовать замысел, чиновник привлек заместителя начальника управления материально-технического снабжения завода. Кроме того, в деле был замешан руководитель аффилированной компании, которая торговала сырьем.

"Вместе они договорились о закупке продукции по ценам, которые на треть превышали рыночную стоимость соответствующего товара. Полученную "разницу" участники сделки конвертировали в наличные", — сообщают в СБУ.

У фигурантов провели обыски. Первому заместителю гендиректора завода и его двум сообщникам уже сообщили о подозрениях в преступлениях по нескольким статьям. Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Последние громкие коррупционные дела

Недавно на получении 10 тысяч долларов взятки разоблачили должностных лиц "Автомобильных дорог Украины". Они требовали деньги за отчуждение государственного имущества.

Кроме того, работники СБУ и БЭБ разоблачили подсанкционного бизнесмена с его сообщниками. Они вывели из энергокомпаний около 68 миллионов гривен.

Ваша пробная версия Premium закончилась

госбюджет СБУ НАБУ деньги Днепропетровская область оборонная сфера
Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации