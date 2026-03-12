На оборонном заводе в Днепропетровской области разворовали 19,7 млн гривен

Работники НАБУ. Фото иллюстративное: УНІАН

Руководство оборонного завода в Днепропетровской области организовало схему хищения государственных средств. НАБУ и СБУ раскрыли оборудки злоумышленников.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на сообщение Службы безопасности Украины в четверг, 12 марта.

Схема хищения на оборонке

Схему хищения 19,7 млн бюджетных средств на закупке металлического сырья организовал первый заместитель гендиректора предприятия оборонно-промышленного комплекса на Днепропетровщине. Материал, на закупке которого провернули сделку, должен был быть использован для изготовления оружия для украинских военных.

Сообщение СБУ. Фото: скриншот

Чтобы реализовать замысел, чиновник привлек заместителя начальника управления материально-технического снабжения завода. Кроме того, в деле был замешан руководитель аффилированной компании, которая торговала сырьем.

"Вместе они договорились о закупке продукции по ценам, которые на треть превышали рыночную стоимость соответствующего товара. Полученную "разницу" участники сделки конвертировали в наличные", — сообщают в СБУ.

У фигурантов провели обыски. Первому заместителю гендиректора завода и его двум сообщникам уже сообщили о подозрениях в преступлениях по нескольким статьям. Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Последние громкие коррупционные дела

Недавно на получении 10 тысяч долларов взятки разоблачили должностных лиц "Автомобильных дорог Украины". Они требовали деньги за отчуждение государственного имущества.

Кроме того, работники СБУ и БЭБ разоблачили подсанкционного бизнесмена с его сообщниками. Они вывели из энергокомпаний около 68 миллионов гривен.