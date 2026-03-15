Головна Новини дня СБУ затримала співробітника НАБУ на вʼїзді до Сум

СБУ затримала співробітника НАБУ на вʼїзді до Сум

Дата публікації: 15 березня 2026 21:52
СБУ затримала співробітника НАБУ на вʼїзді до Сум
Співробітник СБУ. Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Співробітники Служби безпеки України затримали працівника Національного антикорупційного бюро біля вʼїзду до міста Суми. Серед причин називають той факт, що батьки затриманого наразі мешкають на тимчасово окупованій території.

Про це повідомила пресслужба НАБУ у неділю, 15 березня, передає Новини.LIVE.

Реклама
Затримання співробітника НАБУ

У НАБУ припускають, що співробітники СБУ належать до підрозділу, що перебуває у сфері координації першого заступника голови Служби.

Затриманий перебував у місті під час виконання службових повноважень у рамках офіційного розслідування.

"Серед причин затримання називають той факт, що батьки співробітника мешкають на тимчасово окупованій території. Зазначимо, що перед призначенням до НАБУ він пройшов усі необхідні перевірки, зокрема перевірку на поліграфі в Управлінні внутрішнього контролю НАБУ, під час якої, зокрема, перевірялися питання щодо можливих зв’язків або співпраці з представниками держави-агресора чи колабораційними структурами", — йдеться у повідомленні.

У НАБУ наголосили, що такі дії перешкоджають Бюро здійснювати документування злочину та виконання службових повноважень. Наразі вживаються заходи для зʼясування обставин інциденту. Деталі пообіцяли згодом.

null
Допис НАБУ. Фото: скриншот

Зазначимо, у лютому САП і НАБУ завершили слідство у справі генерала СБУ Іллі Вітюка, якого підозрюють у незаконному збагаченні.

Нещодавно вдома у керівника підрозділу детективів НАБУ намагалися встановити "прослушку". Повідомлялося, що це хотіли зробити співробітники одного з правоохоронних органів.

Крім того, під час розслідування справи "Мідас" правоохоронні органи України шукали інформацію про пересування автомобілів НАБУ. Однак згодом її видалили.

Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Аркадій Пастула
