СБУ задержала сотрудника НАБУ на въезде в Сумы

Сотрудник СБУ. Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали сотрудника Национального антикоррупционного бюро возле въезда в город Сумы. Среди причин называют тот факт, что родители задержанного сейчас живут на временно оккупированной территории.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ в воскресенье, 15 марта, передает Новини.LIVE.

Задержание сотрудника НАБУ

В НАБУ предполагают, что сотрудники СБУ относятся к подразделению, находящемуся в сфере координации первого заместителя председателя Службы.

Задержанный находился в городе во время выполнения служебных полномочий в рамках официального расследования.

"Среди причин задержания называют тот факт, что родители сотрудника живут на временно оккупированной территории. Отметим, что перед назначением в НАБУ он прошел все необходимые проверки, в частности проверку на полиграфе в Управлении внутреннего контроля НАБУ, во время которой, в частности, проверялись вопросы относительно возможных связей или сотрудничества с представителями государства-агрессора или коллаборационными структурами", — говорится в сообщении.

В НАБУ отметили, что такие действия препятствуют Бюро осуществлять документирование преступления и выполнение служебных полномочий. Сейчас принимаются меры для выяснения обстоятельств инцидента. Детали пообещали позже.

Пост НАБУ. Фото: скриншот

Отметим, в феврале САП и НАБУ завершили следствие по делу генерала СБУ Ильи Витюка, которого подозревают в незаконном обогащении.

Недавно дома у руководителя подразделения детективов НАБУ пытались установить "прослушку". Сообщалось, что это хотели сделать сотрудники одного из правоохранительных органов.

Кроме того, во время расследования дела "Мидас" правоохранительные органы Украины искали информацию о передвижении автомобилей НАБУ. Однако впоследствии ее удалили.