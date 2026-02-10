У руководителя подразделения НАБУ пытались установить прослушку дома

Правоохранители во время разоблачения. Иллюстративное фото: НАБУ/Facebook

Дома у руководителя подразделения детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) пытались установить "прослушку". По данному факту начато досудебное расследование.

Об этом информирует пресс-служба НАБУ, передает Новини.LIVE во вторник, 10 февраля.

Реклама

Читайте также:

Дома у сотрудника НАБУ пытались установить "прослушку"

Сообщается, что у руководителя подразделения детективов НАБУ, который расследует коррупцию в оборонной сфере, обнаружили устройства для скрытого снятия информации.

В частности, в производстве подразделения дела о махинациях при закупке беспилотников, а его руководитель входит в состав группы детективов по делу "Мидас".

По предварительным данным, попытку установить средства прослушивания осуществили сотрудники одного из правоохранительных органов.

Отмечается, что Национальное бюро уже начало досудебное расследование по данному факту.

Скриншот сообщения НАБУ/Telegram

Недавно директор НАБУ Семен Кривонос заявил о попытках давления на детективов бюро.

Также глава НАБУ сказал, что готов к подозрениям при условии наличия состава преступления.