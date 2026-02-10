У руководителя подразделения НАБУ пытались установить прослушку дома

Видео
Главная Новости дня У руководителя подразделения НАБУ дома хотели установить "прослушку"

У руководителя подразделения НАБУ дома хотели установить "прослушку"

Ua ru
Дата публикации 10 февраля 2026 19:17
Дома у руководителя подразделения детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) пытались установить "прослушку". По данному факту начато досудебное расследование.

Об этом информирует пресс-служба НАБУ, передает Новини.LIVE во вторник, 10 февраля.

Читайте также:

Дома у сотрудника НАБУ пытались установить "прослушку"

Сообщается, что у руководителя подразделения детективов НАБУ, который расследует коррупцию в оборонной сфере, обнаружили устройства для скрытого снятия информации.

В частности, в производстве подразделения дела о махинациях при закупке беспилотников, а его руководитель входит в состав группы детективов по делу "Мидас".

По предварительным данным, попытку установить средства прослушивания осуществили сотрудники одного из правоохранительных органов.

Отмечается, что Национальное бюро уже начало досудебное расследование по данному факту.

Недавно директор НАБУ Семен Кривонос заявил о попытках давления на детективов бюро.

Также глава НАБУ сказал, что готов к подозрениям при условии наличия состава преступления.

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
