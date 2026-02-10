У керівника підрозділу НАБУ намагалися встановити прослушку вдома

Правоохоронці під час викриття. Ілюстративне фото: НАБУ/Facebook

Вдома у керівника підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) намагалися встановили "прослушку". За цим фактом розпочато досудове розслідування.

Про це інформує пресслужба НАБУ, передає Новини.LIVE у вівторок, 10 лютого.

Вдома у співробітника НАБУ намагалися встановити "прослушку"

Повідомляється, що у керівника підрозділу детективів НАБУ, який розслідує корупцію в оборонній сфері, виявили пристрої для прихованого зняття інформації.

Зокрема, у провадженні підрозділу справи щодо махінацій при закупівлі безпілотників, а його керівник входить до складу групи детективів у справі "Мідас".

За попередніми даними, спробу встановити засоби прослуховування здійснили співробітники одного з правоохоронних органів.

Зазначається, що Національне бюро вже розпочало досудове розслідування за цим фактом.

Нещодавно директор НАБУ Семен Кривонос заявив про спроби тиску на детективів бюро.

Також очільник НАБУ сказав, що готовий до підозр за умови наявності складу злочину.