Головна Новини дня У керівника підрозділу НАБУ вдома хотіли встановити "прослушку"

У керівника підрозділу НАБУ вдома хотіли встановити "прослушку"

Ua ru
Дата публікації: 10 лютого 2026 19:17
У керівника підрозділу НАБУ намагалися встановити прослушку вдома
Правоохоронці під час викриття. Ілюстративне фото: НАБУ/Facebook

Вдома у керівника підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) намагалися встановили "прослушку". За цим фактом розпочато досудове розслідування.

Про це інформує пресслужба НАБУ, передає Новини.LIVE у вівторок, 10 лютого.

Повідомляється, що у керівника підрозділу детективів НАБУ, який розслідує корупцію в оборонній сфері, виявили пристрої для прихованого зняття інформації.

Зокрема, у провадженні підрозділу справи щодо махінацій при закупівлі безпілотників, а його керівник входить до складу групи детективів у справі "Мідас".

За попередніми даними, спробу встановити засоби прослуховування здійснили співробітники одного з правоохоронних органів.

Зазначається, що Національне бюро вже розпочало досудове розслідування за цим фактом.

У керівника підрозділу НАБУ хотіли встановити прослушку
Скриншот повідомлення НАБУ/Telegram

Нещодавно директор НАБУ Семен Кривонос заявив про спроби тиску на детективів бюро.

Також очільник НАБУ сказав, що готовий до підозр за умови наявності складу злочину.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
